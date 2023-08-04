POSITIFF, вслед за хитом "Спалахи", выпустил клип на трек "Небо нахилю", в котором полетел на шариках

Артист рассказал, что его вдохновило на написание этой композиции.

Сегодня, 4 августа, певец и музыкант POSITIFF выпустил новый трек "Небо нахилю", который уже давно стал хитом для поклонников артиста.

Вместе с премьерой песни Позитив выпустил и клип к ней. В видео Алексей Завгородний, настоящее имя POSITIFF, полетел на воздушных шариках, а также поплавал в озере на надувном матрасе и побродил где-то в лесу.

Как рассказал Завгородний, на написание этой композиции его вдохновила настоящая история его друга, вернувшегося с фронта к своей семье:

"Этот трек создан на основе реальной истории моего друга, вернувшегося домой после долгих и изнурительных дней в зоне боевых действий, мечтая лишь о встрече с женой и ребенком. "Небо нахилю" – о тех эмоциях, которые испытывают украинцы, которые защищают самое дорогое – свою любовь к Родине, семье и любимому человеку. А главное – они знают, что их всегда ждут дома те, ради кого они наклоняют небо и рвут звезды. Ведь когда ты любишь, ты способен на невероятные вещи, у тебя появляются настоящие суперсилы!" – прокомментировал POSITIFF.

Отметим, что 9 сентября состоится первый сольный концерт POSITIFF, который артист отыграет в Днепре.

Напомним, что ранее POSITIFF намекнул, кто та загадочная девушка, с которой он встречается в течение длительного времени и на которой планирует жениться.

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