После громкого скандала Каминская потролила экс-коллегу Смеюху в новом хите "Абьюзер"

Композиция получилась довольно иронической.

На фоне скандала с Викторией Смеюхой бывшая солистка группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская выпустила иронический трек "Абьюзер".

После успеха песни SLAVA BOGU Каминская решила не изменять свой стиль и продолжила музыкальную линию новой композицией.

Как говорит сама артистка, она планировала представить альбом, но в связи с недавними обстоятельствами решила порадовать поклонников треком "о наболевшем".

"Абьюзер" – это история личной жизни Славы и ее психологический манифест против любых ограничений в отношениях. Несмотря на веселое настроение песни, артистка считает этот трек личным и даже автобиографическим.

"Большинство людей считают, что некорректные высказывания бывшей коллеги – это пиар. Но я считаю это подлостью. Этот трек получился только благодаря символическому названию. Я готова гордо нести звание "Главный абьюзер страны", но кроме названия в этой песне нет ничего общего с вышеупомянутой женщиной", – говорит Слава.

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