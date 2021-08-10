После крестин жена Виктора Павлика сразу отправилась с крошечным сыном в отпуск

Женщина сейчас находится в Трускавце.

Жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая недавно вместе с мужем окрестила крошечного мальчика, отправилась на отдых.

В сторис на своей странице в Instagram звезда рассказала, что поехала в Трускавец вместе с семи недельным сыном, своей мамой и ее подругой. Женщина будет находиться в отпуске 20 дней.

Екатерина Репяхова в Трускавце / instagram.com/repyahovakate

"Здесь мы будем находиться 20 дней. Я планирую здесь не только отдыхать, но также и работать. Мама с подругой будут жить в соседнем номере. Они будут отдыхать и параллельно помогать мне с ребенком", — рассказала Екатерина.

Также звезда показала номер в санатории, в котором они будут отдыхать.

Напомним, недавно Екатерина Репяхова поделилась, как выглядит ее фигура после родов. 27-летняя возлюбленная Виктора Павлика опубликовала в своем Instagram фотоколлаж, который сделала из снимков с отдыха в Карпатах. На фотографиях молодая мамочка позировала в сплошном купальнике в бассейне.

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