После крестин жена Виктора Павлика сразу отправилась с крошечным сыном в отпуск

Женщина сейчас находится в Трускавце.
Жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая недавно вместе с мужем окрестила крошечного мальчика, отправилась на отдых.
В сторис на своей странице в Instagram звезда рассказала, что поехала в Трускавец вместе с семи недельным сыном, своей мамой и ее подругой. Женщина будет находиться в отпуске 20 дней.
"Здесь мы будем находиться 20 дней. Я планирую здесь не только отдыхать, но также и работать. Мама с подругой будут жить в соседнем номере. Они будут отдыхать и параллельно помогать мне с ребенком", — рассказала Екатерина.
Также звезда показала номер в санатории, в котором они будут отдыхать.
Напомним, недавно Екатерина Репяхова поделилась, как выглядит ее фигура после родов. 27-летняя возлюбленная Виктора Павлика опубликовала в своем Instagram фотоколлаж, который сделала из снимков с отдыха в Карпатах. На фотографиях молодая мамочка позировала в сплошном купальнике в бассейне.