После новости о помолвке Бритни Спирс удалила свою страницу в Instagram и напугала фанов

Впоследствии певица объяснила свой поступок.
Американская певица Бритни Спирс, которая объявила о помолвке с бойфрендом, удалила свою страницу в Instagram.
Фанаты начали бить тревогу и вскоре артистка объяснила свой поступок в Twitter. Как отметила 39-летняя артистка, она решила взять перерыв от социальных сетей.
"Не волнуйтесь, друзья... Просто беру небольшой перерыв в социальных сетях, чтобы отпраздновать мою помолвку!!! Я скоро вернусь", — написала звезда.
Do not worry folks ... just taking a little break from social media to celebrate my engagement !!!! I'll be back soon ✨— Britney Spears (@britneyspears) September 14, 2021
Впрочем, пользователи не поверили в то, что кумир удалила свой аккаунт сама.
- Я не верю в это... Она могла взять перерыв без удаления учетной записи. Это подозрительно
- Если бы это была настоящая Бритни, это было бы написано Twitter для iPhone
- Мы любим тебя Бритни!!! Мы просто волновались, почему вы вдруг деактивировала Instagram
- Твой Instagram — это самый прямой способ общения со своими поклонниками, но ты решили отключить и поделиться новостями в твиттере?
- Как-то неубедительно
Также много поклонников еще раз поздравили певицу с помолвкой и пожелали удачного отдыха.
Напомним, на этой неделе Бритни Спирс рассказала о помолвке со своим 27-летним бойфрендом Сэмом Асгари. Пара вместе около 5 лет. На днях экс-муж исполнительницы отреагировал на помолвку бывшей. Кевин Федерлайн прокомментировал событие.