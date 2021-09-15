После новости о помолвке Бритни Спирс удалила свою страницу в Instagram и напугала фанов

После новости о помолвке Бритни Спирс удалила свою страницу в Instagram и напугала фанов

Впоследствии певица объяснила свой поступок.

Американская певица Бритни Спирс, которая объявила о помолвке с бойфрендом, удалила свою страницу в Instagram.

Фанаты начали бить тревогу и вскоре артистка объяснила свой поступок в Twitter. Как отметила 39-летняя артистка, она решила взять перерыв от социальных сетей.

"Не волнуйтесь, друзья... Просто беру небольшой перерыв в социальных сетях, чтобы отпраздновать мою помолвку!!! Я скоро вернусь", — написала звезда.

Do not worry folks ... just taking a little break from social media to celebrate my engagement !!!! I'll be back soon ✨ — Britney Spears (@britneyspears) September 14, 2021

Впрочем, пользователи не поверили в то, что кумир удалила свой аккаунт сама.

Я не верю в это... Она могла взять перерыв без удаления учетной записи. Это подозрительно

Если бы это была настоящая Бритни, это было бы написано Twitter для iPhone

Мы любим тебя Бритни!!! Мы просто волновались, почему вы вдруг деактивировала Instagram

Твой Instagram — это самый прямой способ общения со своими поклонниками, но ты решили отключить и поделиться новостями в твиттере?

Как-то неубедительно

Также много поклонников еще раз поздравили певицу с помолвкой и пожелали удачного отдыха.

Напомним, на этой неделе Бритни Спирс рассказала о помолвке со своим 27-летним бойфрендом Сэмом Асгари. Пара вместе около 5 лет. На днях экс-муж исполнительницы отреагировал на помолвку бывшей. Кевин Федерлайн прокомментировал событие.

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