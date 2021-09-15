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После новости о помолвке Бритни Спирс удалила свою страницу в Instagram и напугала фанов

После новости о помолвке Бритни Спирс удалила свою страницу в Instagram и напугала фанов

2015 / Getty Images

Впоследствии певица объяснила свой поступок.

Американская певица Бритни Спирс, которая объявила о помолвке с бойфрендом, удалила свою страницу в Instagram.

Фанаты начали бить тревогу и вскоре артистка объяснила свой поступок в Twitter. Как отметила 39-летняя артистка, она решила взять перерыв от социальных сетей.

"Не волнуйтесь, друзья... Просто беру небольшой перерыв в социальных сетях, чтобы отпраздновать мою помолвку!!! Я скоро вернусь", — написала звезда.

Впрочем, пользователи не поверили в то, что кумир удалила свой аккаунт сама.

  • Я не верю в это... Она могла взять перерыв без удаления учетной записи. Это подозрительно
  • Если бы это была настоящая Бритни, это было бы написано Twitter для iPhone
  • Мы любим тебя Бритни!!! Мы просто волновались, почему вы вдруг деактивировала Instagram
  • Твой Instagram — это самый прямой способ общения со своими поклонниками, но ты решили отключить и поделиться новостями в твиттере?
  • Как-то неубедительно

Также много поклонников еще раз поздравили певицу с помолвкой и пожелали удачного отдыха.

Напомним, на этой неделе Бритни Спирс рассказала о помолвке со своим 27-летним бойфрендом Сэмом Асгари. Пара вместе около 5 лет. На днях экс-муж исполнительницы отреагировал на помолвку бывшей. Кевин Федерлайн прокомментировал событие.

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