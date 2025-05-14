- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 3457
- Время на прочтение
- 1 мин
После первого полуфинала "Евровидения" букмекеры изменили ставки: какое место пророчат Украине
Страны, которым пророчили место в финале "Евровидения-2025", не прошли. Теперь их места в букмекерских прогнозах заняли другие участники.
В Швейцарии отгремел первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2025", после которого букмекеры обновили свой прогноз.
Неизменным лидером остается Швеция. Правда после первого полуфинала букмекеры в своих прогнозах повысили шансы группы KAJ на победу. Первое место Швеции может достаться с вероятностью в 42 процента.
На втором месте, по мнению букмекеров, должна оказаться Австрия. Впрочем, стоит отметить, что страна еще не показывала свой конкурсный номер, поэтому все еще может измениться. То же касается и Франции, которой пророчат третье место и которая выйдет на сцену во втором полуфинале.
А вот Украине пророчат 13 место. К первому полуфиналу Ziferblat немного опустился в букмекерской таблице. Сейчас группа на 13-й строчке. Стоит отметить, что это лишь букмекерский прогноз, который не всегда оправдывается. К слову, в финале "Евровидения-2025" высокие места пророчили Бельгии и Кипру. Однако страны не набрали достаточное количество голосов, чтобы 17 мая снова выйти на сцену конкурса.
Напомним, 13 мая отгремел первый полуфинал "Евровидения-2025". Редакция сайта тщательно следила за ходом событий на конкурсе. Предлагаем посмотреть в фото, что было самого яркого в первом полуфинале.