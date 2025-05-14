После первого полуфинала "Евровидения" букмекеры изменили ставки: какое место пророчат Украине

Ziferblat / © instagram.com/eurovision

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В Швейцарии отгремел первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2025", после которого букмекеры обновили свой прогноз.

Неизменным лидером остается Швеция. Правда после первого полуфинала букмекеры в своих прогнозах повысили шансы группы KAJ на победу. Первое место Швеции может достаться с вероятностью в 42 процента.

Швеция на "Евровидении-2025" / © flickr.com/Rudolf Vlček

На втором месте, по мнению букмекеров, должна оказаться Австрия. Впрочем, стоит отметить, что страна еще не показывала свой конкурсный номер, поэтому все еще может измениться. То же касается и Франции, которой пророчат третье место и которая выйдет на сцену во втором полуфинале.

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Букмекерские ставки на победителя "Евровидения-2025" / © eurovisionworld.com

А вот Украине пророчат 13 место. К первому полуфиналу Ziferblat немного опустился в букмекерской таблице. Сейчас группа на 13-й строчке. Стоит отметить, что это лишь букмекерский прогноз, который не всегда оправдывается. К слову, в финале "Евровидения-2025" высокие места пророчили Бельгии и Кипру. Однако страны не набрали достаточное количество голосов, чтобы 17 мая снова выйти на сцену конкурса.

Украина на "Евровидении-2025" / © Associated Press

Напомним, 13 мая отгремел первый полуфинал "Евровидения-2025". Редакция сайта тщательно следила за ходом событий на конкурсе. Предлагаем посмотреть в фото, что было самого яркого в первом полуфинале.