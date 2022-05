После призыва Kalush Orchestra на "Евровидении" юзеры начали активно гуглить об Azovstal

После выступления Украины в финале "Евровидения-2022" пользователи Интернета начали активно искать информацию об "Азовстале".

"Help Ukraine, Mariupol, help Azovstal right now!", — обратился после выступления лидер Kalush Orchestra Олег Псюк со сцены "Евровидения".

Именно это обращение может привести к дисквалификации Украины, ведь организаторы песенного конкурса запретили подобные призывы, что и предусмотрено правилами мероприятия, где прописан запрет на политические и военные призывы.

В то же время пользователи Интернета начали активно гуглить слово "Azovstal". Об этом свидетельствуют данные Google Trends.

На официальном YouTube-канале "Евровидения" видео выступления украинской группы выложили без цензуры – с призывом помочь спасти Украину, Мариуполь и "Азовсталь".

Читайте также: