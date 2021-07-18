После расставания с Эллертом Мишина поехала на "познания себя" с подружками

После расставания с Эллертом Мишина поехала на "познания себя" с подружками

Артистка снимает стресс в компании близких.

Украинская актриса Ксения Мишина показала, как снимает стресс после расставания с шоуменом Александром Эллертом.

В сторис своей страницы в Instagram звезда разместила фото и видео того, как проводит время в статусе свободной женщины. Так, Ксения отправилась на отдых в компании близких подруг и, конечно, взяла с собой сына.

instagram.com/misha.k.ua

instagram.com/misha.k.ua

Судя по кадрам, Мишина прекрасно проводит время. Купается, загорает и вообще веселится и демонстрирует, как ей хорошо.

instagram.com/misha.k.ua

"Прямо сейчас я расту и принимаю и благодарю жизнь. Познание и осознание себя в кругу других женщин, терапия, встреча. Встреча с собой, со своей женской сутью", — сообщила актриса.

instagram.com/misha.k.ua

Также она поблагодарила подружек за то, что они всегда рядом. По словам артистки, она "офигенно" провела время, за что "обожает подружек".

instagram.com/misha.k.ua

instagram.com/misha.k.ua

Напомним, несколько дней назад Ксения Мишина шокировала новостью о том, что окончательно разорвала отношения со сценаристом "Квартала 95" Александром Эллертом. Причину Ксения не назвала, только отметила, что "предавать себя и своего сына она больше не может".

Заметим, в прошлом году Ксения Мишина стала героиней шоу "Холостячка", где в финале выбрала Александра Эллерта. После проекта пара почти сразу начала жить вместе, познакомила детей. Эксы вместе путешествовали и планировали будущую свадьбу. Они даже сделали кольца с алмазами, которые вырастили из их крови и набили парные тату.

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