После расставания с Эллертом Мишина поехала на "познания себя" с подружками

Артистка снимает стресс в компании близких.
Украинская актриса Ксения Мишина показала, как снимает стресс после расставания с шоуменом Александром Эллертом.
В сторис своей страницы в Instagram звезда разместила фото и видео того, как проводит время в статусе свободной женщины. Так, Ксения отправилась на отдых в компании близких подруг и, конечно, взяла с собой сына.
Судя по кадрам, Мишина прекрасно проводит время. Купается, загорает и вообще веселится и демонстрирует, как ей хорошо.
"Прямо сейчас я расту и принимаю и благодарю жизнь. Познание и осознание себя в кругу других женщин, терапия, встреча. Встреча с собой, со своей женской сутью", — сообщила актриса.
Также она поблагодарила подружек за то, что они всегда рядом. По словам артистки, она "офигенно" провела время, за что "обожает подружек".
Напомним, несколько дней назад Ксения Мишина шокировала новостью о том, что окончательно разорвала отношения со сценаристом "Квартала 95" Александром Эллертом. Причину Ксения не назвала, только отметила, что "предавать себя и своего сына она больше не может".
Заметим, в прошлом году Ксения Мишина стала героиней шоу "Холостячка", где в финале выбрала Александра Эллерта. После проекта пара почти сразу начала жить вместе, познакомила детей. Эксы вместе путешествовали и планировали будущую свадьбу. Они даже сделали кольца с алмазами, которые вырастили из их крови и набили парные тату.