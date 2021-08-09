После расставания с Эллертом Мишина рассказала об одиночестве

Артистка призналась, что чувствует себя уж не так и плохо.

Украинская актриса Ксения Мишина, которая в середине июля разорвала отношения со сценаристом Александром Эллертом, подумала об одиночестве.

Так, артистка призналась, что когда-то давно боялась этого момента, но со временем поняла, что в одиночестве ей не так уж и плохо.

"Хм… одна. Не так уж и плохо. Прихожу домой. Все пугали холодом стен и отталкивающим отсутствием, но я не чувствую страха. Значит эта прекрасная, мягкая, огромная кровать только для меня. Не плохо. Тишина. Жадно слушаю ее. Эй, одиночество, а ты не такой монстр, каким я раньше тебя представляла, каким навязывает тебя общество", — отметила Мишина.

Ксения Мишина / instagram.com/misha.k.ua

Вместе с тем Ксения уверена, что одиночество страшно тому, кто настолько изменил себе, что уверен, что "никто никогда больше не захочет присесть рядом и разделить пищу".

"Оно страшно тогда, когда разуверился, очерствел настолько, что уже не веришь в то, что когда-либо ещё встретишь кого-то из своей стаи, того кто пахнет близостью и интересной беседой. В одиночестве рождается творчество. В одиночестве рождаешься ты. Хоть в нем ты и умираешь. Но все же, именно в одиночестве становится слышно кого-то, кто больше чем ты привык думать о себе. Кого-то, кто интересней. Он не боится осуждения и обсуждения", — подчеркнула Мишина.

Напомним, что в прошлом году Ксения Мишина стала героиней шоу "Холостячка", где в финале выбрала Александра Эллерта. После проекта пара почти сразу начала жить вместе, познакомила детей. Эксы вместе путешествовали и планировали будущую свадьбу.

Ксения Мишина и Александр Эллерт / instagram.com/misha.k.ua

Они даже сделали кольца с алмазами, которые вырастили из их крови и набили парные тату.

Пара пробыла вместе полгода, один раз за это время расходилась. Но уже в середине июля Мишина шокировала фанов известием, что окончательно разорвала отношения с Александром Эллертом.

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