После разрыва с Лободой Крапивина нашла себе новую работу

Нателла начала снимать фильмы.

Бывшая продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина, которая со скандалом прекратила сотрудничество с артисткой, рассказала о карьерных планах.

Так, в своем Instagram Нателла поделилась чем будет заниматься после прекращения длительного сотрудничества с поп-певицей. Сейчас Крапивина занимается продюсированием нового фильма.

"Ровно месяц до начала съемок нашего нового фильма. Четыре года, в общей сложности, мы писали сценарий и искали партнеров. Жду момента, когда станет возможным поделиться подробностями. Но одно могу сказать наверняка: "каст - огонь", — рассказала Крапивина.

instagram.com/natellakrapivina

Поклонники поддержали Крапивину и отметили, что ожидают реализацию новых крутых проектов.

Отметим, что недавно Светлана Лобода впервые прокомментировала разрыв рабочих отношений с Нателлой. Певица рассказала, что больше у нее не будет продюсеров.

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