После разрыва с любимым Дуа Липа в мини-бикини радостно потанцевала с подругами на камеру

После разрыва с любимым Дуа Липа в мини-бикини радостно потанцевала с подругами на камеру

Звезда попрощалась с 2021 годом.

Стало известно, что популярная британская певица Дуа Липа разошлась со своим любимым, младшим братом супермоделей Джиджи и Белли Хадид – Анваром.

Впрочем, звезда не отчаивается. Напротив, артистка пытается отвлечься от разрыва с бойфрендом. В частности, исполнительница и своим поклонникам показывает, что она не грустит.

Дуа Липа опубликовала в своем Instagram серию видео, где радостно танцевала на камеру со своими подругами. Интересно, что девушки были изображены в микро-бикини. Хотя, это и не удивительно, ведь артистка показала ролики, которые были сделанные летом.

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К слову, таким образом исполнительница попрощалась с 2021 годом. Тем более певица и видео соответственно подписала: "Летние кадры! Прощай 2021 год".

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