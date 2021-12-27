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После разрыва с мужем Наталка Карпа показала, как они вместе праздновали 2-летие дочери

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После разрыва с мужем Наталка Карпа показала, как они вместе праздновали 2-летие дочери

Наталья с мужем и крестным дочери Тарасом Тополеем / instagram.com/natalkakarpa

Супруги ради ребенка забывают об обидах.

Украинская певица Наталка Карпа 26 декабря отметила день рождения своей дочери Златы.

Девочке исполнилось два года. По этому случаю звездная мама дома устроила уютный праздник, на который пригласила только родных. Здесь были и крестный Златы, фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя, и подруги артистки.

© instagram.com/natalkakarpa
instagram.com/natalkakarpa

Также пришел и муж Карпы и отец Златы, герой АТО Евгений Терехов. Как известно, с лета у супругов напряженные отношения. Однако, несмотря на кризис, молодые родители пытаются общаться ради общей дочери.

© instagram.com/natalkakarpa
instagram.com/natalkakarpa

Квартира была украшена ярко-розовыми шариками, а также именинницу ждал красивый тортик. И даже не один.

© instagram.com/natalkakarpa
instagram.com/natalkakarpa
© instagram.com/natalkakarpa
instagram.com/natalkakarpa
© instagram.com/natalkakarpa
instagram.com/natalkakarpa
© instagram.com/natalkakarpa
instagram.com/natalkakarpa

А звездный крестный презентовал девочке красивую куклу.

Тарас Тополь является крестным Златы / © instagram.com/natalkakarpa
Тарас Тополь является крестным Златы / instagram.com/natalkakarpa

Судя по фотографиям, которыми Карпа поделилась в сторис своего Instagram с празднования дня рождения Златы, на протяжении вечера родители не выпускали девочку из рук и постоянно были рядом.

© instagram.com/natalkakarpa
instagram.com/natalkakarpa
© instagram.com/natalkakarpa
instagram.com/natalkakarpa

Поклонники надеются, что это означает начало примирения пары и вскоре станет известно о том, что Наталка и Евгений снова вместе.

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