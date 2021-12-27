После разрыва с мужем Наталка Карпа показала, как они вместе праздновали 2-летие дочери

После разрыва с мужем Наталка Карпа показала, как они вместе праздновали 2-летие дочери

Супруги ради ребенка забывают об обидах.

Украинская певица Наталка Карпа 26 декабря отметила день рождения своей дочери Златы.

Девочке исполнилось два года. По этому случаю звездная мама дома устроила уютный праздник, на который пригласила только родных. Здесь были и крестный Златы, фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя, и подруги артистки.

instagram.com/natalkakarpa

Также пришел и муж Карпы и отец Златы, герой АТО Евгений Терехов. Как известно, с лета у супругов напряженные отношения. Однако, несмотря на кризис, молодые родители пытаются общаться ради общей дочери.

instagram.com/natalkakarpa

Квартира была украшена ярко-розовыми шариками, а также именинницу ждал красивый тортик. И даже не один.

instagram.com/natalkakarpa

instagram.com/natalkakarpa

instagram.com/natalkakarpa

instagram.com/natalkakarpa

А звездный крестный презентовал девочке красивую куклу.

Тарас Тополь является крестным Златы / instagram.com/natalkakarpa

Судя по фотографиям, которыми Карпа поделилась в сторис своего Instagram с празднования дня рождения Златы, на протяжении вечера родители не выпускали девочку из рук и постоянно были рядом.

instagram.com/natalkakarpa

instagram.com/natalkakarpa

Поклонники надеются, что это означает начало примирения пары и вскоре станет известно о том, что Наталка и Евгений снова вместе.

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