После разрыва с Шаламе дочь Джонни Деппа застукали за поцелуями с известным актером

После разрыва с Шаламе дочь Джонни Деппа застукали за поцелуями с известным актером

Лили-Роуз встречается с Остином Батлером.

Дочь звездной экс-пары Джонни Деппа и Ванессы Паради Лили-Роуз больше не одинока.

22-летняя модель, после разрыва отношений с Тимоти Шаламе, начала встречаться с известным американским актером и певцом Остином Батлером. 29-летний красавчик известный по сериалам "Жизнь непредсказуема" и "Дневники Кэрри". Актер также воплотит образ легендарного Элвиса Пресли в фильме "Элвис".

Остин Батлер — бойфренд Лили-Роуз Депп / Getty Images

Так, на днях пару застукали во время страстного поцелуя на свидании в Лондоне. На фото, которые опубликовало издание Daily Mail, Остин держит любимую за ягодицы и целует ее. Очевидцы рассказали, что Лили-Роуз и Остин приехали вместе со своим другом на авто в ресторан, а после ужина модель и актер отправились вдвоем на прогулку по городу. Влюбленные не скрывали своих чувств.

Заметим, что в сентябре в 2019-м стало известно, что Лили-Роуз встречается с Тимоти Шаламе. Впрочем, после года отношений, в апреле в 2020-м, они неожиданно разорвали свои отношения.

Напомним, недавно дочь Джонни Деппа в комбезе на голое тело засветила грудь. Лили-Роуз показала горячее фото.

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