После разрыва с женой Войтенко станцевал в "Танцах" без партнерши и посвятил номер любимой

Актер и его возлюбленная сейчас в конфликте.
Участник шоу "Танцы со звездами", актер Константин Войтенко в седьмом эфире впервые в истории проекта вышел на паркет без партнерши.
Знаменитость исполнил эмоциональный контемп под живое исполнение Сергея Бабкина #неубивай, который посвятил своей жене Валентине.
Так, пара с апреля в конфликте. Ранее Константин рассказывал, что он пробовался в "Танцы" как участник, а его жена — как танцовщица. Войтенко взяли, а его возлюбленную — нет. По словам актера, это якобы повлияло на их отношения. Впрочем, недавно Валентина возразила на это. Также, ранее Константин говорил, что хочет дойти до эфира с родственниками и предложить своей жене станцевать с ним, чтобы их ссоры закончились хорошо. Со своей стороны, Валентина заявила, что ей не нравится, что их историю развивают на проекте.
Теперь же Войтенко поделился, что не готов давать ни одного интервью по поводу личной жизни.
"Потому что это причиняет боль и мне, и Вале. Я не хочу, чтобы мы с этого делали какое-то шоу, я хочу решить все за кадром", — поделился он.
Танец звезды был невероятно эмоциональным.
"Костя, у вас с Сергеем был настолько гармоничен симбиоз, ваша вариация, ваш сольный танец настолько прозвучал! Это было пластическое роскошное решение, это был моно-драматический спектакль, невероятный", — прокомментировала Екатерина Кухар.
Поделилась своими эмоциями и судья-джокер, певица Настя Каменских: "Костя, я за любовь, потому что она вдохновляет нас творить. Сегодня это было не просто красиво, это было настолько проникновенно и, самое главное, очень честно".
В результате, судьи отдали Войтенко высший балл — 38.
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