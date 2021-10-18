После разрыва с женой Войтенко станцевал в "Танцах" без партнерши и посвятил номер любимой

После разрыва с женой Войтенко станцевал в "Танцах" без партнерши и посвятил номер любимой

Актер и его возлюбленная сейчас в конфликте.

Участник шоу "Танцы со звездами", актер Константин Войтенко в седьмом эфире впервые в истории проекта вышел на паркет без партнерши.

Знаменитость исполнил эмоциональный контемп под живое исполнение Сергея Бабкина #неубивай, который посвятил своей жене Валентине.

Так, пара с апреля в конфликте. Ранее Константин рассказывал, что он пробовался в "Танцы" как участник, а его жена — как танцовщица. Войтенко взяли, а его возлюбленную — нет. По словам актера, это якобы повлияло на их отношения. Впрочем, недавно Валентина возразила на это. Также, ранее Константин говорил, что хочет дойти до эфира с родственниками и предложить своей жене станцевать с ним, чтобы их ссоры закончились хорошо. Со своей стороны, Валентина заявила, что ей не нравится, что их историю развивают на проекте.

Константин Войтенко с женой / instagram.com/kostiantynvoitenko

Теперь же Войтенко поделился, что не готов давать ни одного интервью по поводу личной жизни.

"Потому что это причиняет боль и мне, и Вале. Я не хочу, чтобы мы с этого делали какое-то шоу, я хочу решить все за кадром", — поделился он.

Танец звезды был невероятно эмоциональным.

"Костя, у вас с Сергеем был настолько гармоничен симбиоз, ваша вариация, ваш сольный танец настолько прозвучал! Это было пластическое роскошное решение, это был моно-драматический спектакль, невероятный", — прокомментировала Екатерина Кухар.

Поделилась своими эмоциями и судья-джокер, певица Настя Каменских: "Костя, я за любовь, потому что она вдохновляет нас творить. Сегодня это было не просто красиво, это было настолько проникновенно и, самое главное, очень честно".

В результате, судьи отдали Войтенко высший балл — 38.

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