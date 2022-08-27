После скандала с Сумской ее коллега открестилась от участия в спектакле российского режиссера

Коллега Ольги Сумской, актриса Инна Рощина, после скандала вокруг участия украинских актеров в постановке российского режиссера, открестилась от спектакля.

Так, коллега Ольги Сумской, актриса Инна Рощина также заявлена в спектакле "Мастер и Маргарита" российского режиссера Валерия Беляковича.

Впрочем, Рощина отметила, что она не будет участвовать в этой постановке и не планировала. А как на афишу спектакля попала ее фамилия и фотография – она будет разбираться.

"Отвечу всем и сразу: нет, я не участвую в этих гастролях. И не планировала. Почему мое фото на афише – вопрос к тем, кто его там разместил (это мне еще придется выяснить)", — написала актриса в своем Facebook.

Также она обратилась к хейтерам, которые уже успели заспамить ее личные сообщения афишами с этим спектаклем: "Поэтому перед тем, как сыпать оскорблениями, проверяйте информацию. Спасибо за внимание".

Отметим, что ранее Инна Рощина принимала участие в спектакле "Мастер и Маргарита", о чем даже писала в своем Instagram. Понтия Пилата играл знаменитый латвийский актер Ивар Калныньш, который и сейчас заявлен в спектакле. Рощина играла Геллу.

Напомним, что на днях юзеры обвинили актрису Ольгу Сумскую в сотрудничестве с российским режиссером Валерием Беляковичем. Артистка примет участие в его постановке "Мастер и Маргарита", с которой собирается в гастрольный тур по Европе. Звезда уже успела ответить хейтерам и объяснила свою позицию.

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