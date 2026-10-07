После смерти Хайден Панеттьери исчезли ее ценные вещи: экс-жених Кличко выдвигает требование — СМИ

Владимир Кличко и Гайден Панеттьери / © Getty Images

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После смерти американской актрисы Хайден Панеттьери вокруг ее имущества возник новый скандал. Бывший жених артистки Владимир Кличко утверждает, что часть ее вещей могла оказаться в ломбарде и просит правоохранителей разобраться в ситуации.

Как пишет TMZ со ссылкой на судебные документы, Кличко считает, что к исчезновению имущества может быть причастен человек, не являющийся родственником Хайден, но ранее связанный с ней. По его предположению, речь идет, в частности, о ювелирных изделиях. В то же время ломбард, где, вероятно, оказались вещи, вроде бы отказался раскрывать детали без обращения правоохранителей.

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Владимир опасается, что без вмешательства полиции ценные вещи могут быть проданы третьим лицам и навсегда исчезнут из имущества покойной актрисы. Именно поэтому он просит суд предоставить ему соответствующие полномочия по делам об опеке над наследием их дочери Каи.

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Владимир Кличко с Хайден Панеттьери и дочерью Каей

11-летняя Кая является единственной наследницей имущества своей матери. Кличко стремится официально получить статус опекуна имущества дочери, чтобы представлять ее интересы в наследственных вопросах и, в частности, добиться возвращения исчезнувших вещей Хайден.

Это не первые опасения Кличко относительно сохранения имущества бывшей невесты. Ранее в судебных документах он заявлял, что часть ювелирных украшений Хайден исчезла или остается неучтенной.

Также спортсмен утверждал, что кто-то получал доступ к электронной почте актрисы и удалял ее переписку. Некоторые вещи, по его словам, находятся под контролем правоохранителей, а некоторые могли быть изъяты федеральными агентами.

Хайден Панеттьери / © Associated Press

Кроме того, Кличко рассказал о проблемах с безопасностью, которые возникли еще при жизни Панеттьери. По его словам, актриса наняла охранную компанию после того, как возникли опасения по поводу несанкционированного доступа к ее дому. Часть дизайнерской одежды Хайден якобы переместили, чтобы предотвратить ее возможное похищение.

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Отдельно сообщалось об исчезновении обручального кольца Панеттьери, которое ей в свое время подарил Кличко. По данным СМИ, украшение исчезло незадолго до смерти актрисы, а люди из ее окружения предполагали, что кто-то мог забрать его вместе с другими вещами. В то же время, эти обстоятельства не были официально подтверждены как кража.

Суд еще не принял решение о ходатайстве Кличко. Его утверждения о возможном незаконном присвоении имущества остаются именно предположениями, которые он просит проверить в рамках правоохранительного расследования.

Напомним, Хайден Панеттьери умерла 16 августа 2026 года в возрасте 36 лет. Владимир Кличко и актриса были обручены с 2013 года, а после разрыва в 2018 продолжили совместно воспитывать дочь Каю.

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