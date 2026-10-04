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После смерти Хайден Панеттьери украли ее особый подарок от Кличко за 500 тысяч долларов
Родные удивились, когда не смогли найти украшение покойной актрисы.
После смерти американской актрисы Хайден Панеттьери выяснилось, что среди ее личных вещей исчезло драгоценное обручальное кольцо, которое ей в свое время подарил украинский боксер Владимир Кличко.
Как сообщает Us Weekly, украшение в последний раз видели незадолго до смерти Панеттьери. По словам источника издания, кольцо, которое актриса хранила даже после разрыва с Кличко, до сих пор не нашлось. Ее близкие предполагают, что кто-то мог украсть драгоценность, когда после смерти Панеттьери начали распоряжаться ее личными вещами.
Речь идет о кольце известного бренда с большим бриллиантом изумрудной огранки. Стоимость украшения в свое время оценивалась примерно в 500 тысяч долларов. Особой его делала и история создания: Панеттьери сама участвовала в разработке дизайна и вместе с представителями бренда выбирала детали будущего украшения.
К слову, Панеттьери и Кличко начали встречаться в 2009 году, а четыре года спустя объявили о помолвке. В 2014 году у них родилась дочь Кая. Пара окончательно разошлась в 2018 году, однако продолжила совместно воспитывать ребенка.
Кому достанется наследие Хайден Панеттьери
После смерти актрисы вопрос ее имущества стал особенно актуальным. Владимир Кличко в конце сентября обратился в суд с просьбой временно назначить его опекуном имущества 11-летней Каи. Дочь является единственной наследницей Панеттьери, поэтому боксер стремится обеспечить сохранение ее наследия.
В судебных документах также отмечалось, что часть вещей актрисы, в частности, дизайнерская одежда, аксессуары и украшения, временно переместили из ее дома в Лос-Анджелесе. Все это для защиты своего дома и имущества.
Хайден Панеттьери скончалась 16 августа 2026 года в Южной Каролине в возрасте 36 лет. Впоследствии коронер официально определил смерть как несчастный случай: причиной стали токсические эффекты фентанила и других препаратов.
После известия о смерти Панеттьери Кличко публично почтил память бывшей невесты и назвал ее важной частью своей жизни и матерью их дочери. Теперь он тоже пытается юридически защитить имущественные интересы Каи.