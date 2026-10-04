После смерти Хайден Панеттьери украли ее особый подарок от Кличко за 500 тысяч долларов

Хайден Панеттьери и Владимир Кличко

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После смерти американской актрисы Хайден Панеттьери выяснилось, что среди ее личных вещей исчезло драгоценное обручальное кольцо, которое ей в свое время подарил украинский боксер Владимир Кличко.

Как сообщает Us Weekly, украшение в последний раз видели незадолго до смерти Панеттьери. По словам источника издания, кольцо, которое актриса хранила даже после разрыва с Кличко, до сих пор не нашлось. Ее близкие предполагают, что кто-то мог украсть драгоценность, когда после смерти Панеттьери начали распоряжаться ее личными вещами.

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Обручальное кольцо Хайден Панеттьери / © Getty Images

Речь идет о кольце известного бренда с большим бриллиантом изумрудной огранки. Стоимость украшения в свое время оценивалась примерно в 500 тысяч долларов. Особой его делала и история создания: Панеттьери сама участвовала в разработке дизайна и вместе с представителями бренда выбирала детали будущего украшения.

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К слову, Панеттьери и Кличко начали встречаться в 2009 году, а четыре года спустя объявили о помолвке. В 2014 году у них родилась дочь Кая. Пара окончательно разошлась в 2018 году, однако продолжила совместно воспитывать ребенка.

Кому достанется наследие Хайден Панеттьери

После смерти актрисы вопрос ее имущества стал особенно актуальным. Владимир Кличко в конце сентября обратился в суд с просьбой временно назначить его опекуном имущества 11-летней Каи. Дочь является единственной наследницей Панеттьери, поэтому боксер стремится обеспечить сохранение ее наследия.

В судебных документах также отмечалось, что часть вещей актрисы, в частности, дизайнерская одежда, аксессуары и украшения, временно переместили из ее дома в Лос-Анджелесе. Все это для защиты своего дома и имущества.

Владимир Кличко, Хайден Панеттьери и их дочь / © twitter.com/haydenpanettier

Хайден Панеттьери скончалась 16 августа 2026 года в Южной Каролине в возрасте 36 лет. Впоследствии коронер официально определил смерть как несчастный случай: причиной стали токсические эффекты фентанила и других препаратов.

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После известия о смерти Панеттьери Кличко публично почтил память бывшей невесты и назвал ее важной частью своей жизни и матерью их дочери. Теперь он тоже пытается юридически защитить имущественные интересы Каи.

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