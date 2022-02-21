После выкидыша Крисси Тейген и Джон Ледженд готовятся в третий раз стать родителями

Пара не оставляет надежды снова познать радость отцовства.

Звездная чета известного певца Джона Ледженда и модели Крисси Тейген готовятся в третий раз стать родителями после выкидыша.

Об этом любимая исполнителя рассказала в своем Instagram. Телеведущая поделилась с поклонниками, что готовится к искусственному оплодотворению.

"Я по уши в очередном цикле ЭКО, чтобы спасти как можно больше яйцеклеток и, надеюсь, создать несколько сильных, здоровых эмбрионов", – поделилась она.

Крисси Тейген и Джон Ледженд / instagram.com/chrissyteigen

Также знаменитость обратилась к поклонникам с просьбой прекратить спрашивать, беременная ли она. Несмотря на то, что Крисси понимает, что это связано с благими намерениями, но "слышать такое – просто отстой, потому что она полная противоположность беременной".

"Но также, пожалуйста, прекратите спрашивать женщин, кого-либо, беременны ли они. Я говорила об этом в комментариях, и на меня накричали, потому что интернет дикий, но я бы лучше была тем, кто скажет вам об этом прямо, а не какой-нибудь бедной женщиной, которая будет смотреть вам в глаза сквозь слезы, и вот так вы наконец-то научитесь", – заявила модель.

instagram.com/chrissyteigen

Напомним, в 2020 году у Крисси Тейген случился выкидыш из-за сильного кровотечения. Звезду госпитализировали и прописали ей постельный режим, но малыша спасти не удалось.

Крисси Тейген и Джон Ледженд / instagram.com/chrissyteigen

Утешение от потери звезда пыталась найти в алкоголе, но в конце 2020-го она поборола привычку. Не так давно Крисси заявила, что все же не оставляет надежды родить. Модель до сих пор не может справиться с болью от потери малыша.

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