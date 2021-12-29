"Последний герой" на 1+1: создатели шоу объявили о старте всенародного кастинга

В проекте зрители увидят 18 участников, которые никогда бы не встретились в реальной жизни.

Недавно телеканал 1+1 заявил о приобретении прав на адаптацию одного из самых рейтинговых экстремальных шоу мира о выживании под названием Survivor компании Баниджей (Banijay). Украинская адаптация шоу будет называться "Последний герой".

В проекте зрители увидят 18 участников, которые никогда бы не встретились в реальной жизни. Это будут как звезды, которые в экстремальных условиях раскроют характеры и покажут, кем они есть на самом деле, так и обычные люди. Они окажутся в одинаковых условиях и при равных возможностях - будут жить на безлюдном тропическом острове, где будут иметь с собой лишь небольшое количество вещей, жажду победы, собственную мотивацию и естественную смекалку, и ни одна секунда их приключений на острове не останется без камер. Какими мы увидим знаменитостей, как они проявят себя без привычного статуса и атрибутов звездной жизни, и смогут ли обычные участники завоевать авторитет и одержать победу. Каким будет общество, построенное участниками на острове – увидим в первом сезоне "Последнего героя".

пресс-служба канала "1+1"

Сегодня телеканал 1+1 объявил о старте всенародного кастинга, в котором могут участвовать все желающие.

Для того чтобы принять участие в кастинге, нужно заполнить анкету на сайте телеканала 1+1, записать видеовизитку, рассказать о себе и скачать фото.

К рассмотрению принимаются анкеты, заполненные гражданами или резидентами Украины, достигшими совершеннолетия.

Подробные условия кастинга по ссылке.

По правилам шоу, в течении 39 дней 18 незнакомцев будут жить на безлюдном тропическом острове, соревнуясь за победу и каждый день испытывая собственную силу духа. Разделенные на 2 племени, герои будут проходить испытания, чтобы получить вознаграждение (огонь, еду, связь с домом) или иммунитет, благодаря которому команда-победитель сможет сохранить всех участников, а проигравшая в испытании команда путем голосования отправит домой одного из участников племени.

пресс-служба канала "1+1"

Напомним, "Survivor" в переводе означает "Выживший" или "Последний герой". С момента запуска в 1997 году легендарный формат о выживании на острове, в котором звезды и обычные люди испытывают силу духа и раскрывают свои подлинные черты характера, было реализовано в 50 странах по официальной франшизе.

Этот год стал самым успешным для формата за все время его существования – уже подтверждено производство 22 адаптаций. Шоу "Последний герой" было отмечено самыми престижными наградами в мире, среди которых премия "Эмми" в номинации "Выдающийся документальный фильм", награда "Выбор народа" в номинации "Любимое реалити-шоу" и другие.

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