Последняя избранница экса Ани Лорак шокировала настоящими причинами их разрыва
Также бывшая девушка Мурата заговорила о его зависимости.
Последняя избранница бывшего мужа скандальной певицы Ани Лорак шокировала настоящими причинами их разрыва.
В течение трех месяцев турецкий бизнесмен Мурат Налкакиоглу крутил роман с фитнес-тренером Людмилой Оверковской. Однако в июне их пути разошлись. Ни Людмила, ни Мурат разрыв не комментировали и, конечно же, не называли причин. Однако спортсменка все же пролила свет на ситуацию.
В Instagram-stories у Людмилы поинтересовались, почему они больше не вместе. Фитнес-тренер назвала Налкакиоглу "бабником" и намекнула на его наркозависимость. По ее словам, с таким мужчиной семьи не построишь.
"С наркоманом и бабником семью нельзя построить", - удивила Людмила.
Кстати, фитнес-тренеру напомнили, как Мурат подарил ей браслет от французского ювелирного бренда Cartier. У Людмилы поинтересовались, что она сделала с таким ценным презентом. На что спортсменка удивила ответом, что украшение оказалось поддельным.
"Я также, как и вы, поверила в Cartier. Но после разрыва, когда на все отрылись глаза, ювелир сказал, что это обычная турецкая подделка", - заявила Людмила.
Отметим, в начале апреля этого года Мурат Налкакиоглу рассекретил отношения с Людмилой. Но уже в конце июня стало известно, что пара больше не вместе. Хотя они официально о разрыве не сообщали, но своим поведением дали это понять: прекратили делиться общим контентом и удалили фото друг с другом. После этого романа Налкакиоглу не афиширует личную жизнь.