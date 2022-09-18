Постаревший Джонни Депп без усов и бороды испугал фанатов осунувшимся видом

Голливудская звезда Джонни Депп после завершения скандального бракоразводного процесса с Эмбер Херд наконец-то может выдохнуть спокойно.

Но, похоже, продолжавшаяся с 2015 года судебная тяжба с Эмбер Херд сказалась на здоровье и внешнем виде Джонни Деппа.

В Сети распространяются фотографии, на которых Джонни Депп изображен с какой-то девушкой. Кадры были сделаны недавно. На них трудно узнать когда-то голливудского красавчика.

Джонни Депп заметно поправился и состарился. На кадрах он изображен без бороды и усов, с длинными волосами, с черной банданой на голове, в дырявой футболке и невзрачной кофте.

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Тем не менее, на фото Депп искренне улыбается и выглядит спокойно – после долгожданной победы над Эмбер Херд в суде актер наконец-то может думать о чем-то другом и заниматься своими делами. Кроме того, фаны предполагают, что может Джонни просто позволил себе наконец-то расслабиться.

Напомним, что Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в 2015 году. Брак длился всего 15 месяцев, а инициатором развода стала Эмбер. Британскому таблоиду The Sun Херд рассказала, что Джонни наркоман, жестокий абьюзер и тиран. Депп в свою очередь уверял, что Эмбер лжет, и подал иск в суд против издания The Sun.

В ноябре 2020 года Высокий суд Лондона постановил, что газета смогла доказать правдивость содержавшейся в статье информации, а Депп проиграл дело.

В апреле 2022 года Депп подал иск в суд против Герд из-за статьи для Washington Post, в которой Эмбер снова рассказала, что Джонни – тиран, а она жертва домашнего насилия. В этот раз правосудие стало на сторону актера.

Наконец, присяжные признали актрису Эмбер Херд виновной в клевете на Джонни Деппа.

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