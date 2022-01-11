Пострадавшая в страшном пожаре Хлебникова записала обращение к фанатам

Артистка рассказала о выписке из больницы.

Известная российская певица Марина Хлебникова, пострадавшая в результате пожара в своей квартире, выписалась из больницы, где находилась в течение двух месяцев.

Об этом 56-летняя исполнительница сообщила в своем Instagram. Исполнительница хита "Чашка кофию" записала аудиообращение. Кстати, артистка до сих пор не показывает своего лица.

"Я хочу поделиться с вами прекрасной новостью. Сегодня мой врач позволил мне выписаться при условии, что я буду соблюдать все его предписания. Вы даже не представляете, как я этому рада", — сказала она.

Марина также рассказала, что будет жить у друзей, потому что ее жилье полностью выгорело. Именно близкие люди помогали ей и собирали деньги на восстановление жилья.

Напомним, почти два месяца назад в двухэтажной квартире Марины Хлебниковой в Москве случился пожар. Его причину до сих пор выясняют, пока существует две версии – либо артистка забыла погасить сигарету, и от нее загорелись вещи, либо произошло короткое замыкание. Сама певица считает, что причиной возникновения огня стало короткое замыкание, поскольку перед сном она поставила на зарядку телефон и другие гаджеты, а затем включила фильм, тем самым "перегрузив электропроводку".

По информации СМИ, артистка получила 50% ожогов. В конце декабря появилась информация, что медики сделали пересадку кожи Хлебниковой. Поговаривают, что певице придется еще раз лечь под нож пластического хирурга, ведь повреждения кожи слишком серьезны.

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