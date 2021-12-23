Пострадавшей в пожаре Марине Хлебниковой сделали пересадку кожи

Звезде придется еще раз лечь под нож пластического хирурга.

Известная российская певица Марина Хлебникова постепенно восстанавливается после пожара, который случился в ее квартире больше месяца назад.

К слову, артистка в результате неприятного инцидента получила 50% ожогов тела. Поэтому медики сделали Хлебниковой пересадку кожу. Операция прошла удачно. Впрочем, певице придется еще раз лечь под нож пластического хирурга, ведь повреждения кожи слишком серьезны, пишет 5-tv.ru.

Также известно, что исполнительнице хита "Чашка кофия" еще долго придется восстанавливаться после страшного пожара. Новый год артистка встретит в больнице.

Марина Хлебникова / instagram.com/marina_hlebnikova_official

Напомним, почти месяц назад в двухэтажной квартире Марины Хлебниковой в Москве случился пожар. Его причину до сих пор выясняют, пока существует две версии – либо артистка забыла погасить сигарету, и от нее загорелись вещи, либо случилось короткое замыкание.

Не так давно артистка вышла на связь со своими фанатами. Она поблагодарила всех за поддержку, а также заверила, что самое страшное уже позади.

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