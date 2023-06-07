Пострадавший в "пьяном" ДТП со Ступкой ошеломил, как актер "кинул" его. Эксклюзив ТСН.ua

Пострадавший в "пьяном" ДТП с Остапом Ступкой рассказал, как актер не выполнил обещанное. Как известно, артист 4 апреля врезался в припаркованный автомобиль, в котором находился мужчина.

В комментарии сайту ТСН.ua потерпевший мужчина по имени Ярослав рассказал, что он получил серьезные травмы в результате аварии. Он попал в больницу, три дня находился без сознания в реанимации. В настоящее время он проходит длительный курс реабилитации.

"Меня вытащили из авто, я пришел в себя через три дня в больнице. Я был в реанимации. У меня травма правой стопы, пять переломов. Мне туда закрутили шурупы, пластину поставили. Стопа пострадала. Черепно-мозговая травма, тяжелое кровоизлияние в голову было. В животе было кровоизлияние, полтора литра потеря крови была, органы некоторые немного лопнули, но все на месте остались", — рассказал Ярослав.

Остап Ступка врезался в другой автомобиль / Фото: t.me/kyiv_pro_office

В зале суда, который состоялся 6 апреля, Остап Ступка обещал оказывать пострадавшему мужчине помощь, в том числе и финансовую. Как рассказал Ярослав, актер посетил его в больнице только через 6-7 дней. Некоторые средства за лечение Ступка вернул мужчине, но только за операцию на ноге и некоторые препараты, в сумме это около 20 тысяч гривен. Впрочем, лечение стоит гораздо больше.

"Остапа Ступку я увидел на 6-7 день моего пребывания в больнице. За все время он у меня был три раза. На две минуты максимум он забегал. Некоторые средства он мне вернул. Но если бы я на него рассчитывал, я был бы без ничего. Я заплатил за операцию, во время которой мне вставляли шурупы титановые. Сумма была 18 тысяч, позже он мне их отдал. Еще несколько раз он мне некоторые препараты покупал, это до двух тысяч гривен. Больше он ничего не покупал. А у меня еще будет одна операция. Во всех, которые я проходил после больницы, процедурах, он не участвовал. О дальнейшем лечении после больницы он не интересовался", — рассказал Ярослав.

Остап Ступка / Фото: Facebook Остапа Ступки

По словам потерпевшего, Ступка обещал также возместить средства за поврежденный автомобиль. Впрочем, обещанных средств Ярослав не получил.

"Он хотел вернуть мне средства за автомобиль. Он мне их "возвращал" дважды, но так и не вернул. Это должно было произойти под расписку, что я забираю средства за автомобиль, то есть чтобы претензий по автомобилю в суде от меня не будет. Получилось так, что он возвращал-возвращал, а затем прекратил возвращать", — поделился Ярослав.

Потерпевший мужчина рассказал, что впереди еще предстоит суд по делу о ДТП, которое под мухой устроил Остап Ступка. В судебном порядке они будут решать все вопросы.

Остап Ступка в зале суда / Фото: suspilne.media

Остап Ступка устроил "пьяное" ДТП в Киеве – что известно

Остап Ступка 4 апреля в состоянии алкогольного опьянения устроил в центре Киева ДТП. Актер на своем внедорожнике врезался в припаркованный автомобиль, в котором находился мужчина. Пострадавшего с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу. Алкотестер показал, что уровень алкоголя в крови Ступки составляет 1,62 промилле, в то время как норма – 0,3.

Остап Ступка

6 апреля состоялся суд, где актеру избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Артистку до 5 июня включительно нельзя было покидать свой дом с 22:00 до 06:00. Вчера стало известно, что срок действия меры пресечения продлили до 5 июля.

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