Посылают россиян вслед за кораблем: Кароль рассказала, как Япония поддерживает Украину

Украинская певица Тина Кароль ездит по разным странам и говорит о тех ужасных вещах, которые делает Россия против украинцев.

В частности, исполнительница находится в Японии, где выступила на одном концерте. Мероприятие было направлено на то, чтобы привлечь внимание мирового сообщества к войне в Украине.

В эфире телемарафона Кароль рассказала, что японцы поддерживают украинцев. Они отправляют в Украину гуманитарную помощь, а Россию посылают вслед за кораблем.

"Япония поддерживает Украину и очень многое сделала для Украины в гуманитарном смысле – отправила чрезвычайное количество гуманитарной помощи. Они поддерживают все Украину. Они повсюду делают эти журавлики сине-желтые. И вместе со мной говорят вот этот месседж (ред. – посылают россиян вслед за кораблем)", — сказала Король.

Тина Король / Фото: Instagram фан-группы Тины Кароль

Певица же, в свою очередь, посетила Хиросиму. Она собственными глазами увидела, к чему может привести ядерное оружие. Поэтому Кароль призывает предотвратить, чтобы это не повторилось.

Тина Кароль в эфире телемарафона

"Имела встречу с мэром Хиросимы. Он мне рассказал, как они восстанавливали город. И я рассказала журналистам, что мы не имеем права довести до такой критической точки. Но не мы, а тот агрессор – Россия. Они даже не понимают, какие разрушения принесло ядерное оружие. Это ужас - то, что я увидела. Никто не имеет права шантажировать Украину, и мы не уступим, чтобы не произошло", — добавила Кароль.

Читайте также: