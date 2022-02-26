Потап, Барских, Остапчук и другие звезды "разнесли" Баскова за поддержку войны России против Украины

Потап, Барских, Остапчук и другие звезды "разнесли" Баскова за поддержку войны России против Украины

Звезды гневно отреагировали на публикацию российского певца.

Украинские звезды гневно отреагировали на публикацию российского певца Николая Баскова в поддержку войны России против Украины.

Так, знаменитости оставляют комментарии под сообщением о том, что "Россия не начинает воин, а их заканчивает".

В частности, исполнитель Макс Барских отметил: "Придворный шут! Больше ничего не скажешь!!! Твой золотой язык России умеет хорошо лизать!".

А шоумен Владимир Остапчук написал Баскову такое: "Боже, яке кончене. Мне не сложно написать еще раз".

instagram.com/nikolaibaskov

Продюсер и тренер "Голосу країни" Потап опубликовал в своем фотоблоге обращение к "экс-коллегам" Баскову и Канделаки.

"Посвящаю этот пост бывшим коллегам — "правдолюбам" Николаю (Самому нежному) Баскову и Тине (Самой Умной) Канделаки! Смотрите! Смотрите! Смотрите! Что вы наделали! Смотрите! И если есть у Вас хоть капля смелости и совести-выйдите на митинги и остановите свою Армию! Пусть Вам будет стыдно ,мерзко,обидно! Но будьте смелыми хотя бы раз в жизни,скажите правду!Россия ведёт кровавую бойню в Украине! Россия творит геноцид, соседнего мирного народа! Россия — остановись! Слава Украине!!! Слава ВСУ! Сейчас идет полномасштабное наступление на Киев! Который старше Москвы в 2 раза! Грады бомбят улицы столицы! Все киевляне в бомбоубежищах! Остановитесь! Умы! Расскажите правду! Где же вы?! Ну а что Коля Басков? Коля, я знаю, как в твоей стране, ограничивают права человека, а прав и свобод в таких, как ты, вообще не видеть. Я понимаю насколько ты боишься, боишься за свое будущее и любимых тебе людей, но после того, что ты написал, Николя, в посте, тебе нужно пересмотреть звание Народного артиста Украины. Я знаю, что ты не конфликтный человечек, но за такой подлизон тем, кто убивает людей, отправляет танки решать соседнюю страну, аморалам и лжецам, гореть тебе, Микола, в адском огне, до встречи!" – написал он.

Ведущая Леся Никитюк тоже не смолчала:

instagram.com/lesia_nikituk

"Басков не начинает концерты, Басков их заканчивает", – написала она.

Певица Настя Каменских не сдержала эмоций и обратилась к Баскову в своих сторис.

"Плюнуть бы тебе сейчас в лицо, урод! Ваши войска бомбят мой дом, мой народ", — написала она.

instagram.com/kamenskux

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