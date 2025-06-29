Потап честно рассекретил, как выезжает из Украины и стоит ли на военном учете: "Сложная система"

Потап / © скриншот с видео

Реклама

Украинский рэпер, продюсер и шоумен Алексей Потапенко, более известный как Потап, прокомментировал ситуацию относительно своего выезда за границу из Украины во время войны.

Артист, который длительное время находится за пределами Украины, рассказал подробности того, как именно проходит его процедура оформления документов для выезда за пределы Родины. По словам продюсера, этому способствует разрешение, которое ему предоставляют государственные структуры через цифровые каналы. Кроме того, Потап добавил, что, как и все другие мужчины призывного возраста, он состоит на воинском учете и обновляет данные по закону. Поэтому музыкант утверждает, что его пересечение границы во время войны является легальным.

"Это очень сложно. Это сложная система, но она у нас цифровая. Поэтому легко подать свои данные в цифровые источники. У нас есть "Дія" и "Резерв+", где всегда можно обновить свои данные. Мы все стоим на воинском учете. У каждого разная ситуация. У меня, например, абсолютно легальные способы въезда и выезда через такие инстанции. Но это сложно, потому что каждый раз надо брать разрешения и возвращаться в сроки, установленные этими разрешениями. У каждого по-разному", — признался Потап в интервью молдавскому журналисту GALBEN.

Реклама

Потап / © instagram.com/realpotap

Отметим, с начала полномасштабного вторжения Потап неоднократно становился фигурантом публичных скандалов. Наибольшее возмущение в соцсетях вызвало то, что он продолжает находиться за границей во время войны, в свое время отдыхал с компанией россиян, а также дал интервью блогеру Юрию Дудю, который является уроженцем РФ.

Напомним, недавно продюсер Ирина Горовая раскрыла, как ее сын от Потапа Андрей пострадал от публичности.