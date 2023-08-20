Потап довел до слез песней об убитом россиянами ребенке: "Просто ножом по душе"

Украинский рэпер и продюсер Потап представил новую лирическую композицию под названием "Ренесанс".

По словам Потапа, этот трек написан по мотивам реальных историй, в нем только изменены имена.

Рэпер рассуждает на тему того, каким будет поколение, которое будет жить после войны. Поколение, которое Потап называет поколением Ренессанс – это те, кто отстроит Украину, сделают ее независимой, сильной, цветущей и еще более красивой, чем была до войны.

"В этой песне я рассказал две истории. Это история одного молодого солдата, погибшего в Херсонской области, и одной маленькой девочки, потерявшей свою жизнь во время бомбардировки. Это поколение, которое сейчас всеми силами защищает Украину, борется за ее право на существование и жизнь. Поколение, которое выстояло, а следующее поколение – это уже поколение Ренессанс. Дети, увидевшие войну. Дети, которые сделают все, для того чтобы вырасти настоящими украинцами и построить настоящее сильное и процветающее государство. Благодаря им Украина оживет как Феникс!" – прокомментировал работу исполнитель.

Потап отметил, что истории, о которых идет речь в песне, он знает лично и услышал их, когда выступал на концертах для военных и встречался с родителями, потерявшими своих детей.

В свою очередь слушатели признались, что были ошеломлены такой глубокой песней Потапа и что она вызывала у них сильные эмоции:

Наплакалась, сильная песня, спасибо

Расплакалась во время прослушивания, невероятная работа

Мне понравилось, чувствуется кусочек души в этой песне

Очень сильная и глубокая песня

Вы наконец-то написали нормальный хит

Песня просто ножом по душе

Напомним, ранее Потап показал, как гулял по Киеву вместе со своим 14-летним сыном Андреем от экс-жены Ирины Горовой.

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