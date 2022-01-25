Потап довел фанатов до слез новым трогательным лирик-видео о заснеженном Киеве

Рэпер выпустил нежный трек о родном городе.

Украинский рэпер, продюсер, тренер шоу "Голос страны-12" Потап представил атмосферное лирик-видео к треку "Київ".

Песня вышла еще весной в составе альбома ПТП "Без рекламы" и только сейчас незапланированно обрела визуализацию.

Зимняя атмосфера столицы так вдохновила Потапа, что он решил поделиться ею со всеми, кто любит Киев, и показать его виды с высоты птичьего полета. А чтобы снять пролеты, недоступные человеческому глазу, использовали специальные дроны. В видео появляются уникальные кадры: купола Михайловского собора, меч Родины-Матери, крест Владимира.

"Этот город для каждого свой, и у каждого есть про него история. Мой Киев – дневной и вечерний, летний и, как в этом видео, прекрасный зимний, ностальгическое воспоминание из детства и зарисовка современного мегаполиса. Где бы я ни находился, всегда с гордостью говорю, что я родом из Киева. Я рассказываю про него как амбассадор, а киевская нотка есть во всем моем творчестве. Посвящаю эту оду зимнему Киеву всем, кто любит этот город", — прокомментировал премьеру Потап.

В свою очередь поклонники признались, что песня и лирик-видео нашли отзывы в их сердце. А кого-то увиденное даже растрогало до слез: "до слез пробило. В 2021-м я впервые посетила Киев, очень полюбила этот город", "аж за душу взяло! Все просто как у меня в детстве, и все тебе места, только вид спорта – борьба! Ностальгия! Спасибо", "наконец-то Леша вспомнил старый добрый стилек".

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