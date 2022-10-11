Потап эмоционально обратился к Путину в авторском стихотворении: "Твоя мармиза запухла ляже у могилу!"

Тренер "Голоса країни-12" написал стихотворение после массированного обстрела Украины.
Продюсер Потап не смог промолчать после вражеской атаки на Украину и записал эмоциональное обращение к Путину.
Исполнитель зачитал авторские строчки на видео, которым поделился на своей странице в Instagram. В стихотворении Потап дал понять бункерной заразе, что ему никогда не удастся завоевать Украину и стать великим правителем, ведь украинцы будут стоять до конца.
Певно ти хотів Великим бути…
А не будеш ….
І розстрілом своїм диким
Поваг не здобудеш!
Бо і не такі як ти зуби обламали,
Ще до тебе, літ за 200 стріли запускали
І топтали Україну, і її лякали звірі!
Але всі хто меч встромляв у Неньку,
Нині у могилі!
Тільки ти, падлюка біла,
Бункерна зараза, забажав всю Україну, забажав одразу!
Ти ж програєш, ти же знаєш, що немає шансів!
Хитро москаль наступає ,то вночі ,то в ранці
Полетіли нові стріли, та ото джалізо
Ніц нас вже не налякає, і твоя мармиза
Переколота, запухла ляже у могилу!
Щоби знали всі - не варто лізти в Україну!
Упокой Господь ті душі , земляків невинних!
Бийте хлопці зсушно всіх за Батьківщину!
Кацапстан впаде і орки стануть на коліна,
Щоб всі знали, що не варто лізти в Україну!
В комментариях поклонники Потапа и коллеги по украинскому шоубизнесу оценили его творчество и присоединились к "пожеланиям" Путину.
- Шевченко оценил бы!
- Супер! Все слова прямо в сердце!
- Героям Слава! Сильные строчки!
Напомним, недавно Потап вместе с коллегами посетил украинских бойцов.
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