Потап эмоционально обратился к Путину в авторском стихотворении: "Твоя мармиза запухла ляже у могилу!"

Продюсер Потап не смог промолчать после вражеской атаки на Украину и записал эмоциональное обращение к Путину.

Исполнитель зачитал авторские строчки на видео, которым поделился на своей странице в Instagram. В стихотворении Потап дал понять бункерной заразе, что ему никогда не удастся завоевать Украину и стать великим правителем, ведь украинцы будут стоять до конца.

Потап / Фото: instagram.com/realpotap

Певно ти хотів Великим бути…

А не будеш ….

І розстрілом своїм диким

Поваг не здобудеш!

Бо і не такі як ти зуби обламали,

Ще до тебе, літ за 200 стріли запускали

І топтали Україну, і її лякали звірі!

Але всі хто меч встромляв у Неньку,

Нині у могилі!

Тільки ти, падлюка біла,

Бункерна зараза, забажав всю Україну, забажав одразу!

Ти ж програєш, ти же знаєш, що немає шансів!

Хитро москаль наступає ,то вночі ,то в ранці

Полетіли нові стріли, та ото джалізо

Ніц нас вже не налякає, і твоя мармиза

Переколота, запухла ляже у могилу!

Щоби знали всі - не варто лізти в Україну!

Упокой Господь ті душі , земляків невинних!

Бийте хлопці зсушно всіх за Батьківщину!

Кацапстан впаде і орки стануть на коліна,

Щоб всі знали, що не варто лізти в Україну!

В комментариях поклонники Потапа и коллеги по украинскому шоубизнесу оценили его творчество и присоединились к "пожеланиям" Путину.

Шевченко оценил бы!

Супер! Все слова прямо в сердце!

Героям Слава! Сильные строчки!

Напомним, недавно Потап вместе с коллегами посетил украинских бойцов.

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