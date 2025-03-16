Потап сделал признание о браке с Каменских и горячо поцеловал другую со сцены: "Я женился в Америке"

Рэпер и продюсер Потап во время зарубежных гастролей сделал неожиданное заявление.

Так, артист во время войны сменил свой псевдоним на Slavic Balagan и недавно выступил в США. Между исполнением песен он впервые за длительное время прокомментировал свой брак с Настей Каменских. Дело в том, что неоднократно в Сети им прочили развод. Впрочем, похоже, пара не задумывается об этом.

В частности, прямо со сцены Потап с кучей нецензурной лексики заявил, что не собирается расставаться с Каменских, потому что якобы женился на ней в США. И мол, в случае такого решения, по американскому законодательству его избраннице достанется больше половины их имущества. Соответствующее видео появилось у TikTok. Но есть нюанс. На самом же деле , согласно документам, опубликованным the lime, артист заключил брак Украине, который подчиняется соответствующему законодательству. Но отметим, что перед официальной свадьбой возлюбленные обменивались обетами в Лас-Вегасе.

Потап соврал о браке с Каменских прямо во время концерта

"Я женился на Насте Каменских в Америке. Поэтому мне п*зд*ц, если я с ней расстанусь. Так что ни*рена, ни*рена. Несколько друзей так развелись — часы, трусы и все забрали", — грубо произнес Потап со сцены.

В то же время знаменитость не сдерживал себя во время шоу и также отличился поцелуем с фанаткой. Так, под сценой женщина снимала видео и, заметив кумира, направила камеру на него. В это время Потап подошел к поклоннице и страстно поцеловал. Исполнитель сделал репост этих кадров в Instagram.

Потап с фанаткой во время концерта / Фото: instagram.com/realpotap

Напомним, недавно Потапа и Каменских застали за прогулкой в США и раскрыли их неоднозначный диалог.

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