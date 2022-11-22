Потап и Горбунов показали теплую встречу с морпехом из "Азостали" Диановым

На суперфинал "Голосу країни-12", который был недавно, пришли украинские защитники, среди них был и морской пехотинец Михаил Дианов, переживший российский плен.

В частности, с ним лично познакомился и сфотографировался ведущий проекта Юрий Горбунов. Шоумен поблагодарил военного за защиту Украины.

"Лицо нашего Защитника "Азовстали" Михаила Дианова знает теперь не только вся Украина, но и весь мир! Очень круто, когда он улыбается! Спасибо нашим героям! Слава ВСУ! Слава Украине!" – подчеркнул Горбунов.

Юрий Горбунов и Михаил Дианов / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Также лично с защитником познакомился и тренер "Голосу країни-12" Потап. Музыкант признался, что эту теплую встречу он запомнит на всю жизнь.

"Теплая встреча! Важные слова! Запомню на всю жизнь! Слава Украине!" – прокомментировал Потап.

Потап и Михаил Дианов / Фото: instagram.com/realpotap

Напомним, недавно на станции метро "Майдан Незалежности" отгремел грандиозный суперфинал "Голосу країни-12". В 12 сезоне шоу победила фольклористка Мария Квитка, которая покорила зрителей и тренеров мощным народным голосом.

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