Настя Каменских и Потап / © instagram.com/kamenskux

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Рэпер Потап и певица Настя Каменских в очередной раз вызвали скандал своим ответом на вопрос о возвращении с концертом в Киев и решили пошутить, упомянув цены на проезд в столичном метро.

Во время общения с журналистами на фестивале «Laima Rendezvous Jūrmala 2026» артистов спросили, когда они планируют снова выступить в украинской столице. Впрочем, конкретики не прозвучало. Зато Потап связал своё возвращение со временами, когда проезд в метро стоил 8 гривен. Его слова вызвали удивление, ведь прозвучали на фоне многолетней критики в адрес артиста. Каменских тоже поддержала шутливый тон разговора. Впоследствии Потап озвучил ещё одну ироничную идею.

«Ой, мы вернёмся в Киев, когда в Киеве метро будет стоить 8 гривен», — заявили артисты, сообщает аккаунт potapinastya_fanlove в TikTok.

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Дата публикации 18:44, 27.07.26 Количество просмотров 20 Потап и Настя отреагировали на вопрос о Киеве заявлением, которое вызвало неоднозначную реакцию

Каменских подхватила шутку и предложила устроить концертный тур по станциям киевского метро. Потап, в свою очередь, заявил, что якобы планирует провести шоу на НСК «Олимпийский», где все билеты стоили бы 8 гривен. Именно такие заявления прозвучали вместо ответа о реальных планах по возвращению на украинскую сцену.

«Будем ездить по станциям, устроим тур по станциям метро!» «У нас есть идея выступить на Олимпийском стадионе. Все билеты будут по 8 гривен», — смеются Потап и Настя.

В то же время стоит отметить, что такие шутки вряд ли прибавят артистам симпатий украинской аудитории. В последние годы Потап и Каменских неоднократно становились объектами общественной критики из-за пребывания за границей во время полномасштабной войны и ряда резонансных публичных заявлений.

Напомним, недавно Потап и Настя вызвали возмущение своим выступлением в Юрмале, где говорили исключительно по-русски и избегали упоминания войны в Украине.

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