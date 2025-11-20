Потап и Настя Каменских избавляются от дома под Киевом: вид имущества изнутри и цена продажи

Настя Каменских и Потап, их дом

Звездные супруги Потап и Настя Каменских продают свой совместный дом под Киевом, расположенный в престижном поселке.

По крайней мере так инсайдеры сообщили блогеру Богдану Беспалову. Сплетник показал скриншоты из агентства недвижимости и раскрыл детали продажи роскошного имущества. Как оказалось, некоторое время парочка, которая во время войны живет за границей, сдавала дом в аренду. Однако этого оказалось мало. Поэтому теперь недвижимость выставлена на продажу за 2,2 млн долларов. Беспалов отмечает, что объявление пытались скрыть, но все же оно появилось в доступе.

Потап и Настя Каменских в собственном доме / © instagram.com/realpotap

К слову, площадь особняка составляет 444 кв. м. Он расположен на земельном участке в 17 соток. В доме четыре спальни, несколько просторных гостиных и большая кухня-столовая. Интерьер выполнен в стиле современной роскоши: во многих комнатах установлены массивные дизайнерские люстры, а в одной из них — большой камин с зоной для приема гостей. В ванных комнатах установлена фурнитура «под золото».

Также присутствует большая гардеробная с полочками и шкафами. На фото и селфи, которые артистка ранее публиковала в соцсетях, также можно рассмотреть и другие элементы интерьера.

На территории особняка обустроена просторная терраса с мебелью для отдыха, а также есть большой бассейн. Благоустроенный двор с ровным газоном и высаженными деревьями занимает значительную часть участка. Отдельно расположено техническое помещение.

Дом находится в закрытом и тщательно охраняемом городке. Вокруг — двойные заборы, видеонаблюдение и усиленная охрана. Именно здесь Потап когда-то делал предложение Насте.

Вероятно, таким образом Потап и Настя планируют попрощаться с жизнью и карьерой в Украине. Показательно, что певица ведет социальные сети на испанском языке и не организует концертов на Родине. И все это на фоне регулярных скандалов вокруг имен звезд. И ресурсы супругов постепенно исчерпываются, поэтому, похоже, продажа дома стала вынужденным шагом для комфортной жизни за рубежом.