Потап и Настя Каменских ошарашили внезапным воссоединением на фоне новостей об их разводе

Настя Каменских и Потап

Певица Настя Каменских и продюсер и рэпер Потап неожиданно объявили о воссоединении после новостей об их разводе.

Артисты опубликовали совместный пост в Instagram. Они сообщили, что воссоединяется. И это касается их дуэта "Потап и Настя". Мол, они взяли паузу, которая длилась девять лет. А это же Потап и Настя решили снова вернуться к совместному творчеству и даже объявили о предстоящем концерте, который состоится в Нью-Йорке. К слову, пост об этом был на русском языке.

"Рано или поздно все приобретает свой конец. Даже пауза длительностью в девять лет. Потап и Настя - мы возвращаемся. Ну, вы поняли, будет весело", - говорится в посте артистов.

Потап и Настя Каменських

Напомним, в начале мая Потап и Настя Каменских опубликовали неоднозначный пост, где говорилось о том, что рано или поздно все подходит к концу. Артисты говорили, что 20 лет назад начали совместный творческий путь, который перерос в брак, однако это уже в прошлом. А пост они завершили строками из песни "Не пара" - "Как ты не крути, но мы не пара". В Сети тогда предположили, что таким образом Потап и Настя Каменских сообщили о разводе, о чем уже давно сплетничали. Более того, рэпер даже давал понять, что его сердце свободно, поскольку в шутку просился на шоу "Холостяк"

