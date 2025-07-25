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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Потап и Настя Каменских подурачились возле бассейна в Испании и наделали фото с известным блогером

Супруги сполна наслаждаются летом за границей.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Потап и Настя Каменских

Потап и Настя Каменских / © instagram.com/kamenskux

Скандальный продюсер и рэпер Потап с супругой Настей Каменских показался на отдыхе.

Так, супруги появились на фото совместно с украинским блогером Яном Гордиенко, более известным как Ян Го. Звезда Сети в фотоблоге опубликовал сразу несколько фотографий с артистами, где они позируют в импровизированной фотосессии возле бассейна. В частности, Потап для более ярких снимков взял лейку и поливал из нее голову блогера, пока Настя кормила парня арбузом.

Ян Го, Потап и Настя Каменских

Ян Го, Потап и Настя Каменских

Ян Го, Потап и Настя Каменских

Ян Го, Потап и Настя Каменских

Интересно, что к этой подборке летних фото из Испании Ян добавил селфи со скандальным российским журналистом Юрием Дудем, чем возмутил своих поклонников и спровоцировал отписки.

  • Эх, Ян, была лучшего мнения о тебе

  • Дудь и Потап в одном посте..

  • Класс, если будет время, заблокируй меня, пожалуйста

Ян Го и Юрий Дудь

Ян Го и Юрий Дудь

Тем временем Потап в комментариях прокомментировал фотографию игрой слов на английском языке "Yan, Hot & Fun", что в переводе может звучать как "молодые, горячие и веселые".

Напомним, недавно Потап назвал страну, где застал начало полномасштабного вторжения и искал убежище.

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