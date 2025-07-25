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- Гламур
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Потап и Настя Каменских подурачились возле бассейна в Испании и наделали фото с известным блогером
Супруги сполна наслаждаются летом за границей.
Скандальный продюсер и рэпер Потап с супругой Настей Каменских показался на отдыхе.
Так, супруги появились на фото совместно с украинским блогером Яном Гордиенко, более известным как Ян Го. Звезда Сети в фотоблоге опубликовал сразу несколько фотографий с артистами, где они позируют в импровизированной фотосессии возле бассейна. В частности, Потап для более ярких снимков взял лейку и поливал из нее голову блогера, пока Настя кормила парня арбузом.
Интересно, что к этой подборке летних фото из Испании Ян добавил селфи со скандальным российским журналистом Юрием Дудем, чем возмутил своих поклонников и спровоцировал отписки.
Эх, Ян, была лучшего мнения о тебе
Дудь и Потап в одном посте..
Класс, если будет время, заблокируй меня, пожалуйста
Тем временем Потап в комментариях прокомментировал фотографию игрой слов на английском языке "Yan, Hot & Fun", что в переводе может звучать как "молодые, горячие и веселые".
Напомним, недавно Потап назвал страну, где застал начало полномасштабного вторжения и искал убежище.