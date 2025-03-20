Потап и Настя Каменских показались на общем фото: их товарищ раскрыл, где они отдыхают

Выехавший из Украины рэпер и продюсер Потап предстал на редком фото с женой Настей Каменских.

Пара была замечена в объективе бизнесмена Сергея Маковца, который является бизнес-партнером Потапа. В своем фотоблоге мужчина поделился совместным фото с Потапом и Настей и как они развлекаются. Маковец отметил, что сейчас они находятся в США. В частности, артисты наслаждались компанией друг друга в Майами.

Вероятно, фото было сделано относительно недавно, ведь в таком же виде Потап на днях публиковал видео на своей странице в Instagram.

Потап и Настя Каменских с Сергеем Маковцем

"Счастливы вместе", — подписал снимок Сергей.

К слову, Потап продолжает развивать свой бизнес за границей. Во время войны в Украине он там раздает концерты с русскоязычным репертуаром под новым псевдонимом Slavic Balagan и недавно делился своими успехами: "Ни перерыва, ни сна – просто славянский бизнес и максимум балагана! Если вы увидите яркую вспышку в небе, не волнуйтесь, то просто мой частный самолет первого класса (хорошо, может, не частный, но точно не ниже первого класса)".

Интересно, что рэпер и певица пока не афишируют, что воссоединились за границей после продолжительной разлуки. Вместо этого их подмечают уличные папарацци — как вот недавно супругов застали за горячим диалогом в США.

Читайте также: