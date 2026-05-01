Потап и Настя Каменских расстались: роман с женатым, громкая свадьба и сорванные планы на детей

Потап и Настя Каменских

Реклама

Певица Настя Каменских и рэпер и продюсер Потап, которые объявили о разводе, пережили немало взлетов и падений.

Личная жизнь звезд изначально была окутана тайнами. Впоследствии они открыто демонстрировали чувства, однако различные слухи не утихали. Редакция ТСН.ua предлагает узнать ключевое: как начинался их роман, каким был брак на самом деле и что известно о разводе Потапа и Насти.

Знакомство и совместная работа в дуэте «Потап и Настя»

История пары началась с популярного дуэта «Потап и Настя», который подарил украинцам ряд хитов. Их первая совместная композиция «Без любви» стала стартом сотрудничества. Несмотря на напряженные отношения, артисты достигли пика популярности и шутили: «чем больше ссорились, тем популярнее становились».

Реклама

В 2013 году на волне популярности появились первые слухи о «химии» между ними. Впрочем, звезды это не комментировали. А в 2017-м дуэт объявил паузу: Каменских сосредоточилась на сольной карьере, а Потап — на продюсировании.

Дуэт Потап и Настя / © instagram.com/realpotap

Первые слухи об отношениях Насти Каменских с женатым Потапом

Интерес к личной жизни артистов только рос. На тот момент Потап с 1999 года находился в браке с Ириной Горовой и воспитывал общего сына. Но это не мешало любознательным продолжать верить в совместное будущее Потапа и Насти.

Слухи подогрел инцидент 2013 года, когда артистов заметили вместе на Кубе. И хотя Каменских отрицала совместное путешествие, однако в Сети неустанно появлялись фото с одинаковых локаций.

Потап и Настя Каменских на Кубе

Еще больше разговоров вызвал окончательный развод Потапа с продюсером Горовой в 2014 году. Позже она объяснила: последние годы они пытались «починить» отношения, но безуспешно. Поэтому они остались просто родителями сыну Андрею, который до сих пор поддерживает прекрасные отношения с папой.

Реклама

Интересно, что только в 2025 году Потап официально подтвердил информацию об изменах в браке с Горовой с Каменских. По словам рэпера, через четыре года после появления дуэта «Потап и Настя» в 2010-м у него с певицей и закрутился роман. А развод с Горовой произошел только в 2014.

Подтверждение романа звезд и несколько громких свадеб подряд

И конечно, развод Потапа с еще большей силой породил немало сплетен о его отношениях с Каменских. К тому же исполнительница интриговала кольцом на пальце и все чаще показывалась в компании рэпера.

В итоге только в 2019 году Потап официально подтвердил, что женится на артистке, выпустив клип «Константа». Поэтому таки подозрения фанов оказались правдивыми — звезды, которые знакомы в течение 13 лет и вместе были в группе «Потап и Настя», некоторое время тайно встречались и даже успели пожениться.

Потап и Настя Каменских

Как со временем выяснилось, свою первую свадьбу Потап и Настя сыграли на тайной церемонии в Лас-Вегасе. А вот уже официально узаконили отношения в 2018 году. И с тех пор через год после росписи в 2019 году пара сыграла пышную свадьбу в Украине. Тогда на вечеринку в элитном загородном комплексе под Киевом собрался едва ли не весь шоубиз. Более того, на торжество даже приехала экс-супруга Потапа — Ирина Горовая с тогдашним новым возлюбленным.

Реклама

Потап и Настя Каменских — свадьба в Лас-Вегасе / © Светская жизнь

Потап и Настя Каменских — свадьба в Украине

Планы на детей, возможные кризисы в браке и намеки на измены Потапа

После начала полномасштабной войны появились слухи о якобы проблемах в отношениях. В 2023 году оба их опровергали. Впрочем, волна обсуждений не утихала.

Сначала экс-подопечная продюсера GIP C обвиняла его в ухаживаниях к ней. Правда, доказательств не предоставила. Все ограничилось лишь ее признаниями в якобы попытках Потапа склонить ее к интиму ради успешного продюсирования. Свою историю она рассказала в песне «Mama I’m a Bitch», в которой призвала мужчину «перекрестить член».

Потап и GIP C / © instagram.com/iamgip.c

С годами еще не один роман на стороне приписывали Потапу. В частности, поговаривали, что он мог ухаживать за бывшей женой коллеги Позитива — дизайнера Анны Андрийчук, близкой подруги Каменских. А когда девушка объявила о свадьбе и не показала своего мужа, то сплетни усилились.

Потап и Анна Андрийчук

Но супруги не уставали все опровергать как у себя в соцсетях, так и на сценах и в интервью. Хотя иногда Настя все же позволяла заговорить о турбулентных временах и работе со своим состоянием. В остальное время они уверяли — у них все в порядке и они «смотрят в одну сторону».

Реклама

Более того, рэпер в свое время даже говорил о планировании детей, якобы они «работали над этим». В соцсетях они продолжали тепло отзываться о своих чувствах, поздравлять с праздниками и не давать шансов сплетням.

Потап и Настя Каменских / © instagram.com/kamenskux

Однако их романтический контент стал еще более редким явлением после того, как оба отправились жить за границу. Потап говорил, что он с избранницей жил сразу на несколько стран — Украина, Испания, США, ОАЭ. Музыканты знакомились там с коллегами в индустрии, открывали бизнесы, организовывали концерты, но уже с меньшим размахом. И все из-за неоднократных скандалов, в частности связанных с русским языком.

Казалось, что карьера обоих начинает сходить на нет. В частности, своими безнадежными прогнозами делились как фаны, так и музыкальные критики, среди которых продюсер Ирина Горовая. Но несмотря на все, пара продолжала замалчивать любые проблемы в личной жизни и развивала карьеру отдельными тропами.

Потап и Настя Каменских / © instagram.com/kamenskux

Слухи о разводе и официальное подтверждение

Тревожные сигналы появились еще в прошлом году. Так, пара начала распродавать совместное имущество. В частности, избавлялись от элитного дома под Киевом за 2,2 млн долларов.

Реклама

А еще раньше на одном из своих выступлений Настя со сцены заговорила о «любви, которая оказалась ошибкой». Но тогда моментально прервала монолог. Еще через несколько месяцев после того сплетник Богдан Беспалов со слов инсайдера рассказывал, что возлюбленные часто ссорятся. Более того, утверждалось, что Настя якобы хотела расторгнуть брак еще в 2023 году, но, мол, Потап тогда ее сдержал манипуляциями и контролем над финансами и недвижимостью.

Потап и Настя Каменских / © instagram.com/realpotap

В итоге длительное отсутствие супругов на публике и тревожные догадки фанов были неспроста. В этом году в начале мая Потап и Настя официально развелись. Они больше не скрывают, что их история длиной в более чем десятилетие завершились. Правда, вдаваться в подробности звезды пока наотрез отказываются, о чем указали в совместном заявлении в Instagram.

К слову, вскоре, 4 мая, Насте Каменских исполнится 39 лет. Певица уже признавалась, что погружается в новый этап жизни без алкоголя и с осознанным подходом после ряда ретритов. В свою очередь 44-летний Потап, вероятно, после развода посвятит себя зарубежным бизнесам, выступлениям и будет продолжать воспитывать сына Андрея от Ирины Горовой.

Новости партнеров