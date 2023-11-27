Потап и Настя Каменских разводятся и разъехались в разные страны – СМИ

Украинская певица Настя Каменских и продюсер и рэпер Потап разводятся и уже не живут вместе.

Об этом заговорил радиоведущий Артур Адамов в эфире радио "Люкс ФМ". По его словам, по частным разговорам он узнал, что пара уже не вместе. Настя сейчас находится в Украине, между тем Потап за границей. Пара будто собирается вскоре объявить о своем разрыве.

Потап и Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

"Потап и Настя – они развелись. Он именно сейчас живет за границей. Настя тусуется в Украине. С собачкой по лесу гуляет, я видел ее сторис. Я просто не могу понять, почему это она в Украине? Они же вместе уезжали? И вот сейчас говорят такие слухи, что неделю через неделю они уже объявят, что они — "пока", — заговорил Адамов.

Тем временем ведущий Евгений Фешак заявил, что "попросил проверить специальных людей", действительно ли пара развелась. По его информации, пара официально до сих пор состоит в браке.

Потап и Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

Отметим, супругам уже длительное время приписывают развод. Пара раньше реагировала на сплетни и заявляла, что они вместе. Правда, на днях Настя Каменских публично проигнорировала мужа. Исполнительница выпустила испаноязычный трек "Tu y Yo" и не указала, что Потап является одним из авторов. Рэпер отреагировал на это.

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