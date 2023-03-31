Потап и Настя Каменских разводятся на фоне слухов об измене продюсера: заявление известного блогера

Поклонники продюсера Потапа и певицы Насти Каменских обеспокоены новостями о личной жизни пары.

После заявлений экс-подопечной шоумена GIP C о его допомогательствах в Сети начали обсуждать возможный разрыв звездных супругов. В частности, известный блогер Богдан Беспалов заявил, что по его источникам Потап и Каменских уже подали на развод.

Звездный обозреватель рассказал, что певица ушла от продюсера из-за его измены с девушкой из близкого круга семьи. Поговаривают, что Каменских терпела измены мужа, но в конце концов терпение лопнуло.

Фото: instagram.com/kamenskux

"Потап в очередной раз изменил Анастасии с человеком по их общему кругу. Этот человек был достаточно близок с Каменских. Соответственно, Анастасия на этот раз не смогла простить, ведь до этого она абсолютно знала обо всех погрешностях Потапа вне брака, и была готова с этим мириться. Ведь там просто коммерческий брак на выгодных условиях, в котором нет этой любви. Договорились разойтись по-тихому, чтобы никто не знал", — сказал в своем видео Беспалов.

Более того, блоггер заявил, что недавняя новость о том, что Каменских потеряла голос и не сможет давать некоторое время концерты, может быть просто пиарходом певицы, чтобы отвлечь внимание от скандала с Потапом.

Потап и Настя Каменских / Фото: instagram.com/realpotap

Напомним, что громкий скандал вокруг Потапа разгорелся после того, как его бывшая подопечная певица GIP C обвинила продюсера в харасменте. Артистка заявила, что он предлагал ей интим в обмен на карьеру и неоднократно намекал на личные отношения. Сначала певицу обвинили в хайпе, но GIP C пообещала предоставить доказательства своих слов. Кроме того, девушка заявила, что не только стала жертвой, но и другие артистки.

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