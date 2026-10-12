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ТСН в социальных сетях

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Категория
Гламур
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Потап и Настя внезапно обратились за помощью к украинскому продюсеру: Лисица выдвинул им ультиматум

Вадим Лисица назвал главную проблему сандального дуэта и какими являются звезды на самом деле в жизни.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Вадим Лисица, Потап и Настя

Вадим Лисица, Потап и Настя

Украинский продюсер Вадим Лисица удивил, с какой просьбой к нему обращались Потап и Настя Каменских, и разоблачил свое истинное отношение к скандальному дуэту во время войны.

Так, музыкальный продюсер, работавший над большинством песен Потапа и Насти, признался, что артисты попросили у него «студийные сессии старых песен, чтобы подготовить концертную программу». Лисица согласилась передать материалы, но выдвинул условие: за каждую песню исполнители должны сделать донат. По словам продюсера, Потап и Настя согласились пойти на это.

«Не знаю, понравится ли это Леше, но расскажу. Мы договорились, что они будут получать эти материалы в обмен на донаты в фонд „Варта добра“. Они донатят за каждую песню вполне приличные суммы непосредственно на фонд. Помогают украинской армии. Я не спрашивал у Леши, хочет ли он, чтобы об этом рассказывали публично. Но уж как есть», — неожиданно выдал Лисица в интервью oboz.ua.

Потап и Настя Каменских / © instagram.com/kamenskux

Потап и Настя Каменских / © instagram.com/kamenskux

В то же время, продюсер прокомментировал поведение артистов в публичном пространстве. По его мнению, Потап и Настя продолжают привлекать эпатажными высказываниями, однако не учитывают, насколько изменилось отношение украинцев к ним после начала полномасштабной войны.

«Потап всегда любил эпатировать публику. Это была часть его образа, манера общения. И сейчас они, похоже, продолжают вести себя так же. Но проблема в том, что сегодня изменился контекст, а они, на мой взгляд, этого не ощущают», — отметил музыкант.

Лисица подчеркнул, что приезд в Украину не тождественен постоянному проживанию здесь. Он считает, что артисты удалились от украинского контекста, а их интервью и попытки создавать провокационные информационные поводы могут только усугублять негативную реакцию публики.

Потап и Настя Каменских

Потап и Настя Каменских

Несмотря на критику, Лисица не стал отрицать и положительные качества бывших коллег. Он подчеркнул, что сотрудничает с ними более 20 лет и знает, каковы они на самом деле в жизни.

«Эти зашквары влияют не только на отношение украинской аудитории, но и русскоязычных слушателей. Захотят ли они после увиденного приходить на концерты Потапа и Насти? Не знаю, сложно прогнозировать. Но скажу вот что: и Настя, и Леша — человечные и адекватные люди. Я сотрудничаю с ними более 20 лет», — подытожил звезда.

Напомним, недавно ведущий Анатолий Анатолич публично послал Потапа и Настю. Шоумен объяснил, чем именно его бесит украинский дуэт, живущий и работающий за границей во время войны.

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