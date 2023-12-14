Потап из Барселоны рассказал, что он делает для Украины после массового хейта в его сторону

Продюсер подчеркнул, что вся его деятельность за границей направлена на поддержку нашей страны.

Рэпер и продюсер Потап после волны хейта в его сторону объяснил, что он делает для Украины.

На странице в Instagram продюсер оставил большой пост, в котором он сообщил, что сейчас находится в Барселоне, потому что там много работы с музыкальными и рекламными лейблами и все ради нашей страны.

"Впереди нас ждет много работы в Испании, поскольку мы начинаем сотрудничать с влиятельными рекламными агентствами и музыкальными лейблами, включая Universal, Sony, Warner Music и многие другие. На очереди Англия и, конечно, Украина. Страна, которая меня вырастила, страна, флаг которой я представлял в спорте, страна, которую я представлял на международных музыкальных конкурсах, и страна, которую я всегда буду любить и поддерживать!" – отметил Потап.

Потап / Фото: instagram.com/realpotap

Он добавил, что сейчас его сын учится в Украине, его компании работают здесь и, конечно, налоги он тоже платит в Украине:

"Все навыки, опыт и достижения, которые я получил за границей, применяю на практике в Украине, для нашей родины! Мой сын учится в Киеве, мои компании работают в Украине, и я в Украине платю налоги. Два моих высших образования, полученных в Киеве, помогают мне в работе, как дома, так и за границей!" – заметил продюсер.

В свою очередь подписчики страницы Потапа поддержали его:

Прославляйте нашу страну. Делайте то, что умеете лучше. Более чем уверена, что делаете все, что бы ускорить и победу Украины

Для Украины нужны хорошие дроны, а чтобы их купить, нужно много денег! Если вы их зарабатываете и помогаете их купить – большое вам спасибо

Каждый находится именно там, где должен находиться! И в стране сложные времена, но важно, чтобы были люди, поддерживающие экономику страны! Ведь если не они, то кто? Что будет со страной?

Напомним, недавно Даша Астафьева жестко раскритиковала Потапа. Артистка также объяснила, почему продюсер заблокировал ее в соцсетях.

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