Потап из-за границы возмутился запретом Минкульта выезжать артистам из Украины: "Все перечеркивает"

Скандальный продюсер не согласился с законопроектом и объяснил почему.

Рэпер и продюсер Потап, который недавно удивил фаворитом на "Евровидении-2025", неожиданно прокомментировал ограничения украинских артистов в выезде за границу во время войны.

Так, в Министерстве культуры и стратегических коммуникаций создали проект изменений в постановление Кабмина, согласно которому с 3 марта будут действовать новые правила пересечения границы для украинских артистов-мужчин во избежание злоупотребления. Сейчас проект на стадии согласования. Но на момент нормативно-правового урегулирования вопроса Минкульт перестанет выдавать разрешения на выезд за пределы Украины мужчинам призывного возраста, работающим в культурной и медийной отраслях.

Своей реакцией на изменения в законодательстве уже поделился Потап. Скандальный продюсер, живущий за границей во время войны, неожиданно вышел на связь с заявлением на украинском языке в фотоблоге. Знаменитость возмутилась ситуацией и подчеркнул важность выступлений украинских артистов на международной арене.

Потап за границей

"Украинские артисты на международной арене поддерживают государство, поддерживают Президента, собирают сотни миллионов гривен на ВСУ, а Минкульт, вместо того чтобы помогать, это все перечеркивает!" – написал Потап.

Напомним, недавно Потап высказался о жене Насте Каменских и почему выступает с их общими хитами за границей во время войны.

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