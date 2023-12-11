Потап на фоне скандальной поездки в ОАЭ улетел в Испанию и объяснил, над чем работал

Продюсер и рэпер Потап на фоне скандальной поездки в Дубай сообщил, что возвращается в Испанию, Барселону и рассказал, чем сейчас занимается за границей.

Знаменитость в своем фотоблоге запостил несколько фото из аэропорта в Дубае. Так, он заверил, что время в ОАЭ было "продуктивным, наполненным многочисленными деловыми встречами, видеосъемками, фотосессиями и рекламными кампаниями". И добавил, что теперь летит в Барселону.

По словам рэпера, он продолжает свою творческую деятельность. В частности, его творческими центрами стали Барселона и Мадрид в Испании.

Потап / Фото: instagram.com/realpotap

"Барселона и Мадрид – два культурных центра Испании, где проживает и работает большое количество украинцев. За последнее время в Испании мы успешно реализовали несколько крупных видео и аудио-проектов как на внутреннем рынке, так и в Украине", – отметил рэп-исполнитель.

Кроме того, он написал, что "активно работает в гуманитарной сфере, оказывая прямую гуманитарную помощь" вместе с остальными украинскими беженцами за рубежом.

Потап / Фото: instagram.com/realpotap

"С начала войны мы уже отослали 15 контейнеров для реабилитации и возвращения к нормальной жизни наших военных героев. Также важно вспомнить и Валенсию, где проживает невероятно талантливое украинское сообщество. Мы общими усилиями влияем на социум, меняем вектор восприятия украинцев в мире как трудолюбивых профессионалов, вместе идем к победе", – рассказал Потап.

Напомним, что недавно поездку Потапа в Дубай высмеял Андрей Бедняков. Ведущий потролил рэпера, имитируя его билет в ОАЭ. Правда, вместо Дубая написал другой город.

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