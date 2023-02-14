Потап на фоне слухов о разводе чувственно обратился к Насте Каменских в День святого Валентина

Рэпер публично развеял сплетни и нежно поздравил жену с праздником.
Продюсер и исполнитель Потап в День святого Валентина нежно обратился к своей жене, певице Насте Каменских.
Музыкант в своем фотоблоге посвятил возлюбленной трогательный пост. Он опубликовал фото Насти и адресовал ей теплые слова, которыми он рассказал о своих чувствах к ней.
"Для меня любовь — это она! Моя королева, моя душа, мое вдохновение и моя поддержка! Я тебя люблю. С праздником любимая", — написал Потап.
Сама Настя пока никаких постов, посвященных мужу по случаю Дня святого Валентина, не делала. Однако знаменитость прокомментировала поздравление от Потапа. Исполнительница оставила в комментариях под постом смайлик со слезами от счастья и три красных сердечка.
В общем, в последнее время Настя Каменских и Потап перестали делиться общим контентом и рассказывать друг о друге. Поклонники уже начали думать, что пара не выдержала проверки на прочность и разводится. Своим постом рэпер полностью развеял все сплетни.
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