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Потап на фоне слухов о разводе чувственно обратился к Насте Каменских в День святого Валентина

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
1873
Время на прочтение
1 мин
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Потап на фоне слухов о разводе чувственно обратился к Насте Каменских в День святого Валентина

Настя Каменских и Потап / Фото: instagram.com/kamenskux

Рэпер публично развеял сплетни и нежно поздравил жену с праздником.

Продюсер и исполнитель Потап в День святого Валентина нежно обратился к своей жене, певице Насте Каменских.

Музыкант в своем фотоблоге посвятил возлюбленной трогательный пост. Он опубликовал фото Насти и адресовал ей теплые слова, которыми он рассказал о своих чувствах к ней.

"Для меня любовь — это она! Моя королева, моя душа, мое вдохновение и моя поддержка! Я тебя люблю. С праздником любимая", — написал Потап.

Настя Каменских / © instagram.com/realpotap
Настя Каменских / Фото: instagram.com/realpotap

Сама Настя пока никаких постов, посвященных мужу по случаю Дня святого Валентина, не делала. Однако знаменитость прокомментировала поздравление от Потапа. Исполнительница оставила в комментариях под постом смайлик со слезами от счастья и три красных сердечка.

В общем, в последнее время Настя Каменских и Потап перестали делиться общим контентом и рассказывать друг о друге. Поклонники уже начали думать, что пара не выдержала проверки на прочность и разводится. Своим постом рэпер полностью развеял все сплетни.

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Дата публикации
Просмотры
1873
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