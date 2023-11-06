Потап на отдыхе в Дубае засветился в компании россиян

Артист весело проводил с россиянами время и говорил с ними на русском.

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко, известный как Потап, неожиданно засветился на отдыхе в Дубае в компании россиян.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале блогер Богдан Беспалов. В частности, он обратил внимание на ролик, который в своих соцсетях опубликовала жена-россиянка участника российской группы "Иванушки International" Кирилла Туриченко, который родом из Одессы, но получил российское гражданство и живет в России.

Потап в Дубае/ Фото: BespaLOVmedia

На видео компания посетителей элитного ресторана в Дубае, среди которых россияне, наблюдала, как шеф-повар готовит мясо. На одном из кадров можно хорошо разглядеть Потапа. Кроме того, слышно, как рэпер на русском говорит: "Глаз алмаз".

Потап засветился в компании россиян на отдыхе в Дубае

Сейчас видео недоступно в соцсетях, ведь жена Туриченко удалила его. Между тем, сам Потап не комментирует свое присутствие в компании россиян.

Напомним, Потап в начале полномасштабной войны находился за границей, а именно в Испании. В Украину рэпер вернулся только в начале сентября 2022 года. Однако за границу продюсер продолжает и дальше выезжать.

Недавно Потап ответил, пошел ли бы защищать Украину на фронт и при каких условиях это произошло бы.

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