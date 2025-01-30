Потап на русском приглашал на свои концерты за границей и серьезно разозлил украинцев

Украинский продюсер и рэпер Потап, который сменил сценическое имя на Slavic Balagan, оскандалился из-за русского языка.

Артист в скором времени отыграет концерт в Израиле. Сейчас же он активно рассказывает о предстоящем шоу, в частности, приглашает туда поклонников. В Instagram Потап опубликовал видео, где на ломаном английском призвал посетить его концерт в Хайфе.

Однако, пользователи больше обратили на пост под видео. Там тоже указывалась информация о предстоящем концерте Потапа, да еще и на трех языках – английском, украинском и почему-то русском.

"Потап в Хайфе вместе со Slavic Balagan! Внимание: этот концерт может вызвать экспрессивные танцы, неконтролируемые приступы смеха и внезапное желание надеть спортивный костюм", — говорится в сообщении.

Потап попал в скандал из-за русского языка / Фото: instagram.com/realpotap

Однако подписчики Потапа достаточно неоднозначно отреагировали на это. Часть пользователей расхвалила действо, а вот другая – была просто взбешена. Потапа в комментариях упрекнули, почему он сейчас находится за границей. Также украинцы возмутились, что рэпер, несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину, продолжает использовать русский язык. Сам артист не комментирует скандал, который розгорелся вокруг него.

Напомним, сейчас Потап активно развивает творчество за границей. Недавно он сменил сценическое имя и стал называться Slavic Balagan. Певица Настя Каменских уже высказалась о карьере мужа Потапа за границей и публично обратилась к нему.

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