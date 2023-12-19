Потап написал песню для участницы Нацотбора на "Евровидение-2024" и высказался по этому поводу

Рэпер и продюсер Потап поддержал кандидатуру украинской певицы Svoiia (ранее – Ассоль) с песней "Little Angels", которую же сам написал для ее участия в Нацотборе на "Евровидении-2024".

Так, рэп-исполнитель в своем фотоблоге высказался по поводу трека, написанного для конкурсантки. По его словам, в песне речь идет о войне, которая вывозит детей на чужие вражеские земли.

"Украина делает невероятную работу по возвращению своих детей, которых похитили и вывезли во время войны на чужые земли. Истории этих маленьких украинцев шокируют нас своей кровавой правдой. Мы должны рассказывать миру о том, что происходит. Ни один ребенок на Земле не должен переживать ужасы войны – дети теряют дома, родителей, семьи... Эти маленькие ангелочки платят невероятно высокую цену за ошибки взрослых, не только в Украине, но и в Израиле, Палестине и многих других странах", - написал рэпер.

Потап / Фото: instagram.com/realpotap

В заключение знаменитость призвал своих поклонников проголосовать за песню Svoiia в приложении "Дія", где она представлена в рамках голосования за 11-го участника украинского нацотбора на "Евровидение 2024". Поэтому, намерения Потапа достаточно очевидны.

"Давайте проголосуем за эту песню в "Diia" и привлечем внимание к Украине и детям, страдающим войной во всем мире", - добавил Потап.

Интересно, что когда трек только появился на стриминговых платформах, там было указано имя Потапа среди авторов. Впрочем, через некоторое время оно исчезло. Сам рэппер нигде не говорит о том, что причастен к созданию трека Svoiia на Нацотбор.

Напомним, недавно рэпер Потап шокировал своим видом. Его лицо было парализовано в то время как он проводил благотворительный концерт в поддержку Украины в Мадриде в прошлом году.

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