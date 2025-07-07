Потап назвал страну, где на самом деле застал начало полномасштабного вторжения: "Раздавали хлеб"

Потап / © instagram.com/realpotap

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Украинский продюсер и рэпер Потап впервые подробно вспомнил, где именно находился в момент, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины.

По словам звезды, тогда он был в Мадриде, где работал над альбомом для своей жены Насти Каменских. Поэтому о первых обстрелах всей Украины он узнал от коллег, которые остались на Родине. Артист признался, что планировал сразу вернуться в Украину, однако из-за закрытого воздушного пространства сделать это стало невозможно.

"Я был в Мадриде на записи альбома для Насти Каменских. В 5:45 утра я был на телефоне, потому что мои сотрудники были в Киеве. Те, кто были в Сумах, мне рассказывали, что началась война и обстрелы. Тогда я уже не спал. С тех пор жизнь украинцев изменилась во всем мире: кто бы где бы ни находился и при каких обстоятельствах. Я на следующий день должен был возвращаться в Киев, но небо закрыли", - рассказал артист в интервью Iubește viața.

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Потап / © instagram.com/realpotap

Однако пересечь границу наземным транспортом и вернуться в Украину Потап так и не решился. По его словам, он остался помогать украинским беженцам на границе, а затем искал убежища среди граждан Молдовы, куда приехал из Мадрида.

"Я приехал в Молдову через два дня. И в ту сторону уже был большой поток беженцев. И когда я оказался на границе, то я начал работать с теми людьми: мы раздавали хлеб, кофе, обнимались... Два дня провел на границе. Тогда ко мне приехал мой сын", - добавил продюсер.

К слову, со временем артист за рубежом обустроил себе лучшие условия для жизни и продолжил заниматься там развитием бизнеса. Но в то же время не устает возмущать украинцев своим поведением, неоднозначными выступлениями с русскоязычными хитами и даже отличился интервью российскому блогеру Дудю и развлечениями с россиянами.

Напомним, недавно Потап выдал странное видео с "дракой" Кароль и Лободы и получил неоднозначную реакцию от Кароль.

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