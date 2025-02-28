Рэпер и продюсер Потап выразил свой прогноз относительно того, кто победит на "Евровидении-2025".

По мнению шоумена, им станет представитель Эстонии на "Евровидении" TOMMY CASH, которого часто связывают с россиянами. В частности, у эстонца не только есть российские корни, но он и записывал песни с россиянами, гастролировал РФ и посещал Крым в 2021 году. К тому же, уже во время войны его номер на "Евровидении-2025" ставит россиянка Алина Пязок.

Впрочем, по мнению Потапа, этот артист все же победит на конкурсе с песней Espresso Macchiato. Более того, он даже готов поспорить. И добавляет, что знаком как с TOMMY CASH, так и с его командой, которую называет "друзьями".

TOMMY CASH

"Знакомые с TOMMY CASH, причем изначально. Он потрясающий, фантастический, очень талантливый человек. Я считаю, что он совершил сейчас безумный прорыв. Это супер креативный парень, и в его команде работают наши друзья, которым я написал после его выступления на Eesti laul (эстонский нацотбор – прим. ред.), что это фантастическая песня. Весь номер, идея, весь арт, связанный с песней, которую сделал TOMMY CASH, это, конечно, фантастика. Я буду голосовать за нее! Я даже больше скажу, ставлю сто долларов на то, что эта песня выиграет "Евровидение", - признался Потап в интервью эстонскому изданию limon.

Напомним, недавно TOMMY CASH оскандалился песней с еще одной звездой "Евровидения" Йостом Кляйном. Они записали дуэт, где изъявили желание перемирия между "Киевом и Москвой".

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