Потап неожиданно обратился к экс-супруге Каменских и заинтриговал заявлением

Настя Каменских и Потап

Рэпер и продюсер Потап неожиданно публично обратился к своей экс-супруге — певице Насте Каменских — и заинтриговал заявлением.

4 мая артистка празднует 39-летие, и по этому случаю Потап решил поздравить ее в Instagram. Он опубликовал фото Каменских, где она позирует на фоне горного пейзажа, и оставил короткое, но эмоциональное послание. Обращение рэпер написал сразу на двух языках — английском и русском — и добавил фразу, которая вызвала особый резонанс среди поклонников.

«Nastya Konstanta. Знаю увидимся. Будь счастлива», — поздравил рэпер.

Пост Потапа о Насте Каменских

Такое поздравление появилось всего через несколько дней после официального объявления о разводе пары, поэтому сразу спровоцировало волну обсуждений в Сети. Часть подписчиков признается, что грустит из-за разрыва звезд, а другие же просто присоединились к поздравлениям и пожелали каждому из бывших влюбленных найти свое счастье.

Стоит отметить, что в последнее время оба артиста живут за границей и неоднократно оказывались в центре скандалов. В частности, волну критики вызвала их языковая позиция и использование русского языка в публичном пространстве. Кроме того, Потап ранее возмущал появлениями в компании россиян.

Напомним, ранее Настя Каменских также впервые после развода обратилась к поклонникам. Певица показала, как отпраздновала свое 39-летие, и намекнула на начало нового этапа в жизни.

